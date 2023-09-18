Экс-главу отдела СФР по Красноярскому краю заподозрили во взятке в 1,3 млн

Бывший начальник управления информационных технологий Фонда пенсионного и социального страхования России по Красноярскому краю стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Об этом 18 сентября сообщили в Telegram-канале главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии.

Следователи считают, что в июне 2021 года начальник управления договорился с директором ООО «Лерком», чтобы тот помог ему в заключении госконтракта на выполнение работ по модернизации локально-вычислительной сети фонда на сумму более 5,3 млн рублей. Контракт был заключен, когда экс-сотруднику фонда передали 1,3 млн рублей.

При этом, к этом моменту работы не выполнены. В результате ущерб, причиненный ОПФР по Красноярскому краю составил более 2,5 млн рублей.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления информационных технологий СФР по Красноярскому краю по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», — говорится в сообщении следственного органа.

Директор коммерческой компании находится под уголовным преследованием по части четвертой статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Ранее, 13 сентября, был арестован экс-глава контрразведки УФСБ по Пермскому краю Григорий Царегородцев за получение взятки в размере 100 млн рублей. Экс-контрразведчик получил деньги при посредничестве некого человека за совершение действий в пользу него и покровительство на службе.