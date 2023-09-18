Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Предприятие по производству металлоконструкций загорелось под Псковом
Мир
В Харьковской области сообщили о взрывах
Мир
Экс-агент ЦРУ заявил об эскалации конфликта на Украине из-за ввода войск США
Мир
СМИ сообщили о бойкоте тремя странами ЕС платформы по зерну из Украины
Спорт
Российский борец вольного стиля Сидаков стал трехкратным чемпионом мира
Происшествия
В Москве полиция задержала шесть человек после массовой драки у клуба
Мир
Эрдоган заявил об удовлетворенности отношениями с США
Общество
Прощание с поэтом Николаем Добронравовым пройдет 20 сентября в Москве
Мир
В Сирии беспилотник коалиции MQ-9 опасно сблизился с Су-35 ВКС России
Мир
СМИ сообщили о вызове МИД Китая посла Германии из-за слов Бербок о Си Цзиньпине
Общество
Захарова назвала махинацией «игрища» Запада вокруг украинского зерна
Мир
Глава минсельхоза Словакии заявил о сохранении эмбарго на зерно Украины
Мир
Эрдоган заявил о готовности к сотрудничеству с РФ в поставке 1 млн т зерна Африке
Спорт
«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

Экс-главу отдела СФР по Красноярскому краю заподозрили во взятке в 1,3 млн

0
Фото: t.me/krksledkom
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший начальник управления информационных технологий Фонда пенсионного и социального страхования России по Красноярскому краю стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Об этом 18 сентября сообщили в Telegram-канале главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии.

Следователи считают, что в июне 2021 года начальник управления договорился с директором ООО «Лерком», чтобы тот помог ему в заключении госконтракта на выполнение работ по модернизации локально-вычислительной сети фонда на сумму более 5,3 млн рублей. Контракт был заключен, когда экс-сотруднику фонда передали 1,3 млн рублей.

При этом, к этом моменту работы не выполнены. В результате ущерб, причиненный ОПФР по Красноярскому краю составил более 2,5 млн рублей.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления информационных технологий СФР по Красноярскому краю по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», — говорится в сообщении следственного органа.

Директор коммерческой компании находится под уголовным преследованием по части четвертой статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Жесткое сиденье: обвиняемый во взятках генерал ФТС останется в СИЗО
Дмитрий Мурышов пожаловался на условия содержания в изоляторе

Ранее, 13 сентября, был арестован экс-глава контрразведки УФСБ по Пермскому краю Григорий Царегородцев за получение взятки в размере 100 млн рублей. Экс-контрразведчик получил деньги при посредничестве некого человека за совершение действий в пользу него и покровительство на службе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023