В Архангельской области потерялся собиравший грибы подросток

В Архангельской области идут поиски 13-летнего мальчика, потерявшегося в лесу во время сбора грибов. Об этом 18 сентября сообщило МЧС России в Telegram.

«В тайге Пинежского района потерялся 13-летний мальчик. Он пошел в лес за грибами с отцом и дедом. Телефона и других средств связи у ребенка нет», — сообщило ведомство.

На поиски был направлен вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Еще одна группировка МЧС готовится к выдвижению. В поисках также задействованы огнеборцы, кинологи, полиция и беспилотники МЧС России.

Ранее, 17 августа, в тайге в Кемеровской области нашли мертвым потерявшегося 15-летнего подростка. Вместе еще с двумя 13-летними юношами он ушел в лес за шишками в Тисульском муниципальном округе и исчез.