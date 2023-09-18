Задержаны двое участников конфликта со стрельбой в Санкт-Петербурге

Правоохранители задержали еще двоих подозреваемых, которые участвовали в конфликте со стрельбой у магазина в поселке Парголово в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 18 сентября, рассказал источник «Известий».

Злоумышленники пытались покинуть город.

Стрельба у магазина, в которой участвовала группа людей, произошла накануне, 17 сентября. Неизвестные выстрелили в 24-летнего мужчину, ранив его четыре раза в руку и плечо, а затем скрылись. Был объявлен план «Перехват».

Вскоре в отделение были доставлены сразу шесть человек, среди которых мужчина, три женщины и двое детей. Они находились в автомобиле каршеринга Volkswagen Polo, которые остановили полицейские.

В настоящий момент ведется розыск остальных участников конфликта. Сколько всего человек участвовало в стрельбе неизвестно.

Пострадавший госпитализирован и находится в стабильном состоянии средней тяжести.

Как сообщил его друг, изначально конфликт произошел из-за того, что мужчина заступился за девушку-продавщицу. Затем участники потасовки договорились встретиться через несколько дней, и уже на второй встрече произошла стрельба.