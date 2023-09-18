Ребенку оторвало фалангу пальца в детском саду в Амурской области

В детском саду села Поярково Амурской области ребенку оторвало фалангу пальца. Об этом 18 сентября сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

Инцидент произошел 6 сентября в детском саду № 7 «Колосок». Воспитанник детского сада получил травму при закрытии двери.

По данным прокуратуры, воспитатель не обеспечила безопасное нахождение малолетних детей и оставила их без присмотра. Помощник воспитателя находился в отпуске без сохранения заработной платы. Заведующая детским садом не приняла меры к замещению работника.

Также было установлено, что двери лестничных клеток образовательного учреждения не имели приспособлений для самозакрывания.

В связи с этим прокуратура внесла представление детскому саду, а также направила иск о взыскании 1 млн рублей в интересах ребенка.

Ранее, 15 сентября, четырехлетняя девочка потеряла пальцы левой кисти, упав в торговом центре. Она забежала на двигающийся эскалатор, предназначенный для движения в противоположную сторону, и потеряла равновесие.