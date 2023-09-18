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«Андроидная техника»: композитный дрон-камикадзе «БАС-80» испытают в зоне СВО

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Научно-производственное объединение «Андроидная техника» передало дроны-камикадзе со складными крыльями «БАС-80» в зону проведения спецоперации. Об этом 18 сентября рассказал управляющий директор компании Евгений Дудоров.

«Мы передали «Царским волкам» пару наших «БАС-80», чтобы коллеги в ходе опытно-боевой эксплуатации смогли найти наилучшие способы его применения, а также порекомендовали, какие комплектующие лучше установить, исходя из условий эксплуатации», — сообщил он «РИА Новости».

Для создания беспилотника используется карбон или стеклопластик. Он весит 1,7 кг, полезная нагрузка достигает 2 кг. Дальность полета составляет до 30 км, высота полета — до 200 м. Запуск дрона производится при помощи порохового заряда. Для переноски он складывается в тубус.

По словам Дудорова, испытания беспилотника проходят успешно, дрон подтвердил свои характеристики.

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Ранее, 14 сентября, сообщалось, что на донецком направлении начали применять FPV-дрон «Упырь». Он помог подавить миномет противника во время операции по эвакуации российских военных. На данный момент каждый месяц производится 300–400 таких дронов.

До этого, 19 июля, представитель уральского предприятия-производителя сообщил, что дальность полета FPV-дрона «Упырь» увеличена в два раза благодаря внедрению нового воздушного ретранслятора «Удлинитель». Обеспечена также стабильность видеосвязи и подачи сигнала управления, так как «Удлинитель» располагает функцией автопосадки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.

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