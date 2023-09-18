ВВС Австралии направят шесть истребителей в Индонезию для участия в учениях

Военно-воздушные силы (ВВС) Австралии направят шесть ударных истребителей F-35A Lightning II в Индонезию для участия в двусторонних военных учениях. Об этом 18 сентября сообщает австралийское министерство обороны.

«Учения Elang AUSINDO — это регулярное совместное учебное мероприятие, направленное на повышение нашей способности работать сообща. <...> Благодаря этим учениям мы можем наладить взаимное сотрудничество, доверие и взаимопонимание как на уровне летчиков, так и в более широком плане, между австралийскими силами обороны и индонезийскими национальными Вооруженными силами», — говорится на сайте оборонного ведомства.

В учениях, которые проходят с 18 по 28 сентября в Манадо на Северном Сулавеси, принимают участие 150 военнослужащих RAAF, а также 160 индонезийских военнослужащих. ВВС Индонезии задействуют истребители F-16 для выполнения боевой задачи в воздухе.

По словам вице-маршала авиации, командующего ВВС Австралии Глена Браза, эти учения станут первым развертыванием Австралией F-35A в Индонезии.

«Благодаря этим учениям мы можем наладить взаимное сотрудничество, доверие и взаимопонимание как на уровне летчиков, так и в более широком плане между австралийскими силами обороны и индонезийскими национальными Вооруженными силами», — подытожил Браз.

Ранее, 22 августа, глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что политика Китая становится всё более агрессивной, и призвала Австралию и другие страны Тихоокеанского региона к более тесному сотрудничеству с Германией и Европой. По ее словам, сегодня в мире усиливается системное соперничество, при этом некоторые страны стремятся «исказить международный порядок», используя для этого не только военную силу, но и экономическое влияние.