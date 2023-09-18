Небензя заявил о готовности рассмотреть предложение США о встрече на ГА ООН

Россия готова рассмотреть предложение США о встрече на полях Генеральной Ассамблеи ООН, если оно поступит. Об этом 18 сентября заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

«Предложений о двусторонних контактах в ходе Недели высокого уровня от американских коллег не поступало. Если получим — рассмотрим, как и все другие», — сказал он «РИА Новости».

78-я сессия Генассамблеи ООН пройдет с 18 по 26 сентября. Общие прения, на которых лидеры делегаций выступят с обращениями, начнутся 19 сентября.

18 августа президент РФ Владимир Путин утвердил состав делегации России на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Ее возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. В состав делегации также войдут его заместитель Сергей Вершинин, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В конце июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у главы государства нет в планах поездки на Генеральную Ассамблею ООН в сентябре.

Предыдущая сессия Генассамблеи ООН состоялась в сентябре прошлого года. На пресс-конференции по ее итогам Лавров отмечал, что западные страны «недоговороспособны» из-за своего эгоизма и отсутствия мотивации наладить диалог. Вместо этого, по словам главы МИД РФ, они продолжают «демонизировать Россию».