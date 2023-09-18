В США пропал новейший истребитель F-35B после аварии в Южной Каролине

Авария с истребителем F-35B Lighting II произошла в США, в штате Южная Каролина. В настоящее время специальные службы ведут поиски самолета, о чем 17 сентября сообщила Объединенная база Чарльстон на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

«Мы работаем с авиабазой морской пехоты Бофорт, чтобы найти самолет F-35, который сегодня днем попал в аварию. Пилот благополучно катапультировался», — сообщили представители авиабазы.

Состояние пострадавшего летчика оценивается врачами как стабильное, его госпитализировали в медицинское учреждение.

Согласно данным американского Корпуса морской пехоты, инцидент произошел с самолетом F-35B из 501-й учебной эскадрильи истребителей 2-го авиакрыла Морской пехоты. Поиски осуществляются в районе озер Моултри и Марион в центральной части штата Южная Каролина.

Ранее в этот же день Ассоциация воздушных гонок американского Рино сообщила о гибели двух пилотов после столкновения двух легкомоторных самолетов в городе штата Невада США. Отмечается, что инцидент произошел во время проведения соревнования по воздушным гонкам. После случившегося администрация ассоциации отменила все остальные гонки.