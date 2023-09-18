Демократы призвали установить в суде камеры перед процессами над Трампом

Демократы из палаты представителей США настаивают на установлении камер в федеральных судах страны на фоне приближающихся процессов по делу бывшего американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщили в CBS News со ссылкой на письмо представителей Демократической партии 17 сентября.

Сенатор-республиканец Чарльз Грассли и сенатор-демократ Эми Клобушар еще в марте выступили с предложением законопроекта, допускающего использование камер в судах.

Как отмечается в издании, член конгресса от Демократической партии от Мэриленда Гленн Айви стала одним из инициаторов подобного предложения. Она считает, что трансляция заседаний из зала суда не окажет влияния на ход уголовного дела, но зато позволит американцам убедиться в беспристрастности системы правосудия Соединенных Штатов.

Демократы, поддерживающие законопроект, заявляют, что трансляция судебного процесса сделает его прозрачным. Таким образом, республиканцы не смогут заявить, что отдельные элементы дела «подстроили», и развить свою теорию об охоте на ведьм в отношении Трампа.

«Американская общественность имеет право быть свидетелем важных и исторических разбирательств, которые рассматриваются в высшем суде», — заявил еще один демократ Джерри Коннолли.

Уголовный процесс над Трампом по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами должен начаться уже через два месяца.

По данным телеканала, все слушания и судебные процессы будут транслироваться по телевидению штата Джорджии в связи с соответствующим постановлением окружного судьи.

На данный момент бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлено 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. В общей сложности ему грозит более 700 лет тюремного заключения.

Сам бизнесмен все отрицает, заявляя, что его уголовное преследование — это попытка демократов помешать ему вернуться в Белый дом.

12 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) во Владивостоке президент России Владимир Путин отметил, что арест бывшего американского лидера обнажил внутренние проблемы США, так как он был совершен по политическим мотивам.

24 августа Трамп был взят под арест по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия и через несколько часов вышел под залог на свободу.