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Российский боец оценил угрозу прямого наступления ВСУ на Артемовск

Российский боец: угроза прямого наступления ВСУ на Артемовск крайне мала
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Фото: REUTERS/Stringer
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти не имеют шансов приблизиться к Артемовску (украинское название — Бахмут) и остаться незамеченными, поскольку город окружен полями и лесополосами на несколько километров. Об этом 18 сентября рассказал «РИА Новости» разведчик 150-й мотострелковой дивизии группировки войск «Юг».

«Мы находимся на окраине Артемовска, и перед нами никого нет, только противник в лесополосах. До ближайшей лесополосы примерно 900 м. Вероятность того, что противник будет наступать на Артемовск в нашем направлении, маленькая», — сказал он, объяснив малую вероятность прямого наступления украинской армии на этой территории.

По словам российского разведчика, последние позиции Вооруженных сил (ВС) РФ на окраинах города отделяют от позиций боевиков противника открытые участки местности, где рельеф не позволяет украинским войскам продвигаться на данном участке фронта незамеченными.

«Дня три назад хорошо обкладывали тяжелыми (крупнокалиберная артиллерия. — Ред.), кассетами (кассетными боеприпасами. — Ред.), и эти два дня тишина какая-то странная. У них бывает такое, но потом опять начинают хорошо обкладывать. Это значит, либо экономят, либо кого-то ждут», — объясняет военнослужащий.

Кроме того, разведчик Южной военной группировки обратил внимание на то, что украинские силовики осуществляют ротацию личного состава и подвозят боеприпасы вечером, когда начинает смеркаться. Однако он отметил, что свет фар и шум передвигающейся военной техники выдают противника и дают возможность российской артиллерии отработать по ним.

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Ранее, 9 сентября, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин рассказал, что киевский режим перебросил к Артемовску примерно сотню мобилизованных полицейских, в числе которых есть служащие из разных городов и регионов Украины, в том числе центральной и западной частей страны.

7 сентября разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки войск «Юг», рассказал о скоплении украинских боевиков на подконтрольных Киеву территориях — это Часов Яр и Богдановка, что располагаются под Артемовском. Ротация националистов в этих районах обусловлена их стратегическим значением: именно оттуда подвозят боеприпасы на фронтовые позиции радикалов.

До этого, 4 сентября, врио главы ДНР Денис Пушилин назвал напряженной обстановку под Артемовском. Так, на рубеже Клещеевка — Андреевка, на самом горячем участке, фиксируются регулярные атаки противника, на что российские военные отвечают контратаками и по возможности улучшением позиций.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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