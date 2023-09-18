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O2: магазины в России заполнены продуктами по нормальным ценам вопреки санкциям

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Масштабные односторонние санкции в отношении России почти не отразились на повседневной жизни обычных граждан страны. Такой вывод 17 сентября сделал польский информационный портал O2.pl.

В публикации обратили внимание на видео из TikTok-аккаунта блогера Светланы, где женщина анализирует изменение цен и ассортимента в магазинах, а затем делится информацией со своими зрителями.

«Из ее рассказа ясно одно: санкции не коснулись россиян. Магазины полны, а цены не такие страшные», — отмечают польские журналисты.

Кроме того, публикуются еще ряд фактов, которые подтверждают отсутствие радикальных изменений в обстановке в России вопреки ожиданиям приверженцев рестрикций. На полках магазинов можно увидеть товары ушедших брендов. Также неплохим спросом пользуются многочисленные альтернативы.

Впрочем, по мнению обозревателя, рано или поздно российская экономика столкнется с потрясениями, поскольку конфликт на Украине до сих пор идет, а следовательно, ожидаются новые попытки надавить на Москву.

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14 августа помощник президента РФ Максим Орешкин сообщил, что процесс трансформации российской экономики сейчас проходит быстрее, чем ожидалось. Экономика успешно демонстрирует изменения, что, естественно, является положительной динамикой.

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович 12 августа сказал, что российская экономика адаптировалась к санкциям. В частности, в России произвели перестройку логистики поставок сырья, материалов, готовой продукции, нашли новые рынки сбыта, в условиях сокращения импорта начали ориентацию на российскую продукцию.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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