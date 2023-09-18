Житель Подмосковья угнал автомобиль ради запчастей

Житель Мытищ угнал автомобиль для того, чтобы впоследствии разобрать его на запчасти. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что злоумышленник намеревался таким образом заполучить недостающие детали для ремонта собственной машины.

21-летний мужчина обратил внимание на авто подходящей модели еще днем, а ночью вернулся, вскрыл двери, но не смог завести двигатель. Тогда он обратился за помощью к знакомому, соврав, что купил транспортное средство.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали преступника. Похищенную машину обнаружили в его гараже в частично разобранном состоянии.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о краже. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее, 23 августа, стало известно, что в Иркутской области двое подростков угнали трактор. Через некоторое время сельхозтранспорт нашли в лесу. Нарушители признались, что хотели разобрать машину и продать запчасти.