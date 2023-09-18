Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Украинское издание «Общественное» сообщило о взрывах в Хмельницкой области Украины 18 сентября.

Взрывы в области были слышны в 05:50 мск.

«В Хмельницкой области снова прогремели взрывы», — написано в Telegram-канале издания.

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Ранее, в ночь с 17 на 18 сентября, местные СМИ сообщали взрывах в городе Измаиле Одесской области, где находится морской порт, а также о серии взрывов в Харьковской области.

ВС РФ начали атаковать критические объекты украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. По словам президента России Владимира Путина, данный шаг стал ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны боевиков Вооруженных сил Украины.

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