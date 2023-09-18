Китай не приглашали участвовать в анализе воды с АЭС «Фукусима»

Китай не получал приглашения поучаствовать в анализе воды, сбрасываемой с АЭС «Фукусима», хотя не раз настаивал на создании механизма мониторинга с участием соседних стран. Об этом сообщается в опубликованном 18 сентября заявлении посольства Китая в Японии.

«Китай не получал приглашения принять участие в анализе и измерениях радиоактивной воды», — информирует посольство.

В сообщении отмечается, что информация СМИ об отказе Китая присоединиться к международному механизму мониторинга МАГАТЭ не соответствует действительности.

В заявлении написано, что страна неоднократно выступала с призывами как можно скорее создать долгосрочный и эффективный механизм мониторинга с полным участием всех заинтересованных сторон, в первую очередь соседних стран.

В посольстве считают, что Япония со всей серьезностью и ответственностью должна откликнуться на предложение, если действительно уверена в своих действиях по очистке радиоактивной воды.

С 24 августа Япония начала сброс очищенной от радиации воды с атомной электростанции «Фукусима-1» в океан. Правительство страны сообщало, что это безопасно для экологии.

В марте 2011 года в результате землетрясения, вызвавшего цунами, на станции произошла авария.