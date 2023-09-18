Группировка «Юг» нанесла ракетные и артиллерийские удары по ВСУ

Военнослужащие российской группировки войск «Юг» нанесли авиационные и артиллерийские удары по позициям украинских войск на донецком направлении. Об этом 18 сентября сообщил начальник пресс-центра Южной группировки Георгий Минесашвили.

«Ракетными ударами уничтожены командный пункт третьей штурмовой бригады и три пикапа в районе Александро-Шультино», — сказал он.

Кроме того, авиация Вооруженных сил (ВС) России ликвидировала пункты временной дислокации подразделений 3-й штурмовой, 110-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), склад боеприпасов, ангар с вооружением и военной техникой в Авдеевке и Красном, добавил Минесашвили.

Также, по данным начальника пресс-центра группировки «Юг», две самоходные артиллерийские установки (САУ) Panzerhaubitze 2000 немецкого производства в Предтечино, четыре миномета 120-го калибра и один миномет 82-го в Белогоровке, Авдеевке и Первомайском, Григоровке и Верхнекаменском были уничтожены артиллерией Южной военной группировки.

«Дроном-камикадзе уничтожена огневая точка противника в Марьинке», — сообщил Минесашвили.

Накануне сообщалось, что бойцы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» произвели налет на один из опорных пунктов в тылу украинских войск в Харьковской области. Отмечается, что захват производился днем, а противник не ожидал «такой дерзости» и был застигнут врасплох.

Ранее в этот день начальник пресс-центра Восточной группировки войск Олег Чехов заявил, что передовые подразделения группировки сорвали попытку ротации подразделений ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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