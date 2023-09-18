В США после аварии пропал истребитель F-35B

В американском штате Южная Каролина произошла авария с истребителем F-35B, после которой ведутся поиски точного места крушения. Об этом 17 сентября сообщила Объединенная база Чарльстон в своем аккаунте в сети X (бывш. Twitter).

«Мы работаем с авиабазой морской пехоты Бофорт, чтобы найти самолет F-35, который сегодня днем попал в аварию. Пилот благополучно катапультировался», — сообщили представители авиабазы.

Летчик находится в стабильном состоянии, его госпитализировали.

По дополнительной информации Корпуса морской пехоты США, авария произошла с самолетом F-35B из 501-й учебной эскадрильи истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты.

Поиски проходят районе озер Моултри и Марион в центральной части штата.

Ранее, 24 августа, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил о проведении тренировок по пилотированию истребителей F-16 для украинских военнослужащих в октябре. Райдер отметил, что обучение по управлению самолетом начнется после месячного курса по английскому языку.