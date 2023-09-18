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Эрдоган заявил об отсутствии проигравших в мирном процессе по Украине

Эрдоган: Турция убеждена, что в мирном процессе на Украине не будет проигравших
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Фото: РИА Новости/Максим Гучек
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Турция продолжает усилия по урегулированию ситуации на Украине, а также выразила уверенность в отсутствии проигравших в мирном процессе. С таким заявлением 18 сентября выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на ужине, организованном турецко-американским национальным руководящим комитетом (TASC) в Нью-Йорке в рамках своего участия в Генеральной Ассамблее ООН.

«Наша позиция ясна, мы добились дипломатических успехов. Мы продолжаем наши усилия с убеждением, что… у мира нет проигравших», — сказал он.

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Москва не раз отмечала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ во Владивостоке 12 сентября заявил, что Киев сам должен сказать о своей готовности к переговорам с Москвой. Российский лидер тогда указал, что РФ не может прекратить боевые действия в одностороннем порядке, наблюдая за наступлением противника.

За день до этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также напомнил, что Путин неоднократно говорил о готовности РФ достигать своих целей дипломатическим путем. Он указал на то, что именно украинская сторона покинула стол переговоров с Россией. Кроме того, по его словам, от Москвы на данный момент исходит больше усилий по урегулированию конфликта.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже, в октябре, Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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