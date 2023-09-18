Президент Чехии спрогнозировал активную дискуссию по Украине на ГА ООН

Украинский кризис может стать одной из основных тем для обсуждения на 78-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом в воскресенье, 17 сентября, заявил президент Чехии Петр Павел.

«Я ожидаю, что будет много возможностей поговорить о конфликте на Украине», — приводит его слова «Чешская газета».

Павел также отметил, что между участниками мероприятия может возникнуть недопонимание из-за разницы в восприятии и оценках сложившейся ситуации. По словам президента, ряд государств рассматривает спецоперацию РФ не как нарушение международного права, а как попытку отстоять внутренние интересы силовыми методами.

«Я постараюсь в своем выступлении на Генассамблее предложить иной подход к решению международных проблем — в формате состязания по справедливым и понятным правилам, а не конфронтации», — подытожил чешский лидер.

Ранее, 14 сентября, председатель 78-й сессии ГА ООН Дэннис Фрэнсис заявил о намерении встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках недели высокого уровня Генассамблеи. Кроме того, он подчеркнул, что к делегации РФ необходимо относиться с уважением и на равноправной основе, как и ко всем остальным участникам.

2 сентября в МИД РФ заявили, что на сессии Генассамблеи Москва будет отстаивать свои принципиальные подходы, закрепленные в принятой в марте обновленной Концепции внешней политики РФ.

78-я сессия ГА ООН начала работу 5 сентября в Нью-Йорке. Ожидается, что Сергей Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи с 19 по 26 сентября, а также примет участие в целом ряде двусторонних встреч и многосторонних мероприятий.