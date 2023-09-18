Украина терпит поражение в конфликте с Россией, которого могла бы избежать. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.

«Новостные издания больше не пишут о конфликте. <…> Это означает, что Украина проигрывает», — заявил бизнесмен.

По его мнению, контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) так и не было.

Трамп убежден, что конфликта в целом изначально можно было бы избежать, если бы Киев признал потерю части своих территорий, например Крым и «другие регионы» .

Бывший президент отметил, что в таком случае никто бы не умер.

«Теперь никто даже не знает, будет ли Украина взята под контроль», — прокомментировал он.

В ходе интервью Трамп вспомнил недавние слова президента России Владимира Путина о нем.

В случае переизбрания на пост президента он планирует добиться окончания конфликта между Украиной и Россией, но как именно политик собрался это делать, он не сказал, так как в этом случае «потеряет все свои козыри».

«Но я бы сказал кое-что Путину. Я бы сказал кое-что Зеленскому, с которым я лажу. <…> Я бы заключил честную сделку для всех», — подвел он итог.

На пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) во Владивостоке 12 сентября Путин позитивно оценил предыдущие заявления Трампа о том, что бизнесмен может разрешить украинский конфликт за несколько дней.

Президент России также отметил, что арест бывшего американского лидера обнажил внутренние проблемы США, так как он был совершен по политическим мотивам.

24 августа Трамп был взят под арест по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия и через несколько часов вышел под залог на свободу.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.