Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Предприятие по производству металлоконструкций загорелось под Псковом
Мир
В Харьковской области сообщили о взрывах
Мир
Экс-агент ЦРУ заявил об эскалации конфликта на Украине из-за ввода войск США
Мир
СМИ сообщили о бойкоте тремя странами ЕС платформы по зерну из Украины
Спорт
Российский борец вольного стиля Сидаков стал трехкратным чемпионом мира
Происшествия
В Москве полиция задержала шесть человек после массовой драки у клуба
Мир
Эрдоган заявил об удовлетворенности отношениями с США
Общество
Прощание с поэтом Николаем Добронравовым пройдет 20 сентября в Москве
Мир
В Сирии беспилотник коалиции MQ-9 опасно сблизился с Су-35 ВКС России
Мир
СМИ сообщили о вызове МИД Китая посла Германии из-за слов Бербок о Си Цзиньпине
Общество
Захарова назвала махинацией «игрища» Запада вокруг украинского зерна
Мир
Глава минсельхоза Словакии заявил о сохранении эмбарго на зерно Украины
Мир
Эрдоган заявил о готовности к сотрудничеству с РФ в поставке 1 млн т зерна Африке
Спорт
«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

В Москве разработали автоматический аппарат для запуска сердца

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве специалисты разработали уникальный автоматический аппарат для запуска сердца. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале 16 сентября.

По словам чиновника, новый аппарат способен делать непрямой массаж сердца, освобождая руки медикам, которые в это время смогут проводить другие манипуляции для спасения человека. Мэр отметил, что эта разработка увеличит процент выживаемости пациентов и повысит качество медпомощи, отмечает РИАМО.

Собянин подчеркнул, что аппарат не имеет аналогов в России. Кроме того, у него есть ряд преимуществ по сравнению с зарубежными системами, сообщает «Ридус». В частности, он легче, поскольку сделан из современных материалов, а также удобнее за счет работы на двух аккумуляторах, пишет «Москва 24».

Установка системы требует всего 20 секунд, потому использовать ее можно в машинах скорой помощи и медучреждениях, отмечает агентство городских новостей «Москва». Специалисты в перспективе планируют связать эту систему с аппаратом ИВЛ дистанционно, создав уникальный реанимационный комплекс, пишет НСН.

Быстрее, выше, синее: почему гипертония опаснее гипотонии
Врачи рассказали, какое артериальное давление самое опасное

Ранее в сентябре врачи-рентгенхирурги НПЦИК (Центра кардиоангиологии) Сеченовского университета Минздрава России разработали передовой метод лечения аритмии. Речь идет о методе криогенной изоляции устьев легочных вен (КИЛВ). Для этой процедуры показания имеют пациенты с мерцательной аритмией, или фибрилляцией предсердий, являющейся причиной развития ишемического инсульта.

В августе врач-эндокринолог, диетолог Анна Кривошеева в беседе с Life.ru рассказала, что кедровые орехи снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. По ее словам, в них содержится большое количество железа, кальция, магния и цинка. Врач добавила, что диета с содержанием кедровых орехов предотвращает развитие инсульта и аритмии, сообщает телеканал «360».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023