В Москве разработали автоматический аппарат для запуска сердца

В Москве специалисты разработали уникальный автоматический аппарат для запуска сердца. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале 16 сентября.

По словам чиновника, новый аппарат способен делать непрямой массаж сердца, освобождая руки медикам, которые в это время смогут проводить другие манипуляции для спасения человека. Мэр отметил, что эта разработка увеличит процент выживаемости пациентов и повысит качество медпомощи, отмечает РИАМО.

Собянин подчеркнул, что аппарат не имеет аналогов в России. Кроме того, у него есть ряд преимуществ по сравнению с зарубежными системами, сообщает «Ридус». В частности, он легче, поскольку сделан из современных материалов, а также удобнее за счет работы на двух аккумуляторах, пишет «Москва 24».

Установка системы требует всего 20 секунд, потому использовать ее можно в машинах скорой помощи и медучреждениях, отмечает агентство городских новостей «Москва». Специалисты в перспективе планируют связать эту систему с аппаратом ИВЛ дистанционно, создав уникальный реанимационный комплекс, пишет НСН.

Ранее в сентябре врачи-рентгенхирурги НПЦИК (Центра кардиоангиологии) Сеченовского университета Минздрава России разработали передовой метод лечения аритмии. Речь идет о методе криогенной изоляции устьев легочных вен (КИЛВ). Для этой процедуры показания имеют пациенты с мерцательной аритмией, или фибрилляцией предсердий, являющейся причиной развития ишемического инсульта.

В августе врач-эндокринолог, диетолог Анна Кривошеева в беседе с Life.ru рассказала, что кедровые орехи снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. По ее словам, в них содержится большое количество железа, кальция, магния и цинка. Врач добавила, что диета с содержанием кедровых орехов предотвращает развитие инсульта и аритмии, сообщает телеканал «360».