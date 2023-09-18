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Друг подстреленного петербуржца рассказал о причинах конфликта

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Фото: РЕН ТВ
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Друг мужчины, в которого из огнестрельного оружия выстрелила компания молодых людей в магазине в Санкт-Петербурге, рассказал о причинах конфликта между потерпевшим и нападавшими. Об этом 18 сентября он сообщил «Известиям».

«Здесь произошла стрельба в моего товарища. Произошел конфликт с ребятами, которые в этом же заведении за пару дней до этого продавщицу… мою соседку, начали оскорблять, наезжать на нее, это как я знаю из первых уст. Мой товарищ заступился за девушку, в принципе, поступил правильно. Дальше случился с ним конфликт», — заявил друг пострадавшего по имени Алексей.

Он добавил, что вскоре после первого конфликта участники договорились встретиться через несколько дней, чтобы продолжить разборки, в ходе которых и была произведена стрельба.

«Стрелял один человек. Один человек был со «стволом». Со стороны мужика, который был, четыре человека. У меня товарищ один подошел, он приходил один разговаривать», — завершил свой рассказ Алексей.

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Об инциденте стало известно накануне, 17 сентября. После выстрелов у входа в магазин на улице Тихоокеанская был введен план «Перехват». Группа преступников попыталась скрыться на автомобиле каршеринга Volkswagen Polo. Сотрудники полиции задержали подозреваемых.

В отделение были доставлены сразу шесть человек, среди которых водитель, три женщины и двое детей. Согласно данным сервиса, в автомобиль они сели позже инцидента со стрельбой.

Позднее источник «Известий» узнал, что мужчина находится в стабильном состоянии средней тяжести. В настоящее время он в операционной под наркозом. По информации источника, мужчину ранили четыре раза в руку и плечо.

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