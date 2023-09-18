Лещенко рассказал о полувековой дружбе с поэтом Добронравовым

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал о вкладе поэта Николая Добронравова в советское и российское искусство, а также о своей с ним полувековой дружбе.

В беседе с телеканалом «Звезда» в воскресенье, 17 сентября, певец назвал смерть Добронравова «самым печальным событием последних лет».

«50-летняя дружба оставляет след бесконечной нежности, заботы и внимания. Николай Николаевич озвучил две эпохи — по его песням можно отследить всю летопись нашего Отечества начиная с 60-х годов, когда полетел в космос Юрий Гагарин, когда была Олимпиада, озвученная песнями Александры Николаевны. Военные страницы летописи, которые были озвучены песнями этого удивительного альянса», — поделился артист.

Лещенко также выразил соболезнования Александре Пахмутовой.

Николай Добронравов скончался на 95-м году жизни 16 сентября после продолжительной болезни. Похоронят поэта на Новодевичьем кладбище в Москве.

Также 17 сентября депутат Госдумы, член президиума Совета при президенте РФ по культуре и искусству Елена Ямпольская назвала известие о смерти Добронравова трагическим финалом, который отдался «пронзительной болью», отмечает ИА« Регнум».

Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде и получил образование в Школе-студии имени Немировича-Данченко при МХАТ имени М. Горького, уточняет агентство городских новостей «Москва». После ее окончания он пробовал себя в качестве актера театра и кино, но судьбу свою нашел в литературе. Вместе с Сергеем Гребенниковым он сочинял пьесы и сказки, а потом и стихи для песен, пишет RT.

Среди наиболее известных их композиций — «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Орлята учатся летать» и «Трус не играет в хоккей», пишет сайт aif.ru. Как отмечает НСН, Добронравов являлся лауреатом Государственной премии СССР и самым известным советским и российским поэтом-песенником.