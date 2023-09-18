Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Предприятие по производству металлоконструкций загорелось под Псковом
Мир
В Харьковской области сообщили о взрывах
Мир
Экс-агент ЦРУ заявил об эскалации конфликта на Украине из-за ввода войск США
Мир
СМИ сообщили о бойкоте тремя странами ЕС платформы по зерну из Украины
Спорт
Российский борец вольного стиля Сидаков стал трехкратным чемпионом мира
Происшествия
В Москве полиция задержала шесть человек после массовой драки у клуба
Мир
Эрдоган заявил об удовлетворенности отношениями с США
Общество
Прощание с поэтом Николаем Добронравовым пройдет 20 сентября в Москве
Мир
В Сирии беспилотник коалиции MQ-9 опасно сблизился с Су-35 ВКС России
Мир
СМИ сообщили о вызове МИД Китая посла Германии из-за слов Бербок о Си Цзиньпине
Общество
Захарова назвала махинацией «игрища» Запада вокруг украинского зерна
Мир
Глава минсельхоза Словакии заявил о сохранении эмбарго на зерно Украины
Мир
Эрдоган заявил о готовности к сотрудничеству с РФ в поставке 1 млн т зерна Африке
Спорт
«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

Лещенко рассказал о полувековой дружбе с поэтом Добронравовым

0
Фото: РИА Новости/Мария Поспелова
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал о вкладе поэта Николая Добронравова в советское и российское искусство, а также о своей с ним полувековой дружбе.

В беседе с телеканалом «Звезда» в воскресенье, 17 сентября, певец назвал смерть Добронравова «самым печальным событием последних лет».

«50-летняя дружба оставляет след бесконечной нежности, заботы и внимания. Николай Николаевич озвучил две эпохи — по его песням можно отследить всю летопись нашего Отечества начиная с 60-х годов, когда полетел в космос Юрий Гагарин, когда была Олимпиада, озвученная песнями Александры Николаевны. Военные страницы летописи, которые были озвучены песнями этого удивительного альянса», — поделился артист.

Лещенко также выразил соболезнования Александре Пахмутовой.

Музыка слов: умер поэт-песенник Николай Добронравов
Знаменитый автор песен мог стать кинозвездой

Николай Добронравов скончался на 95-м году жизни 16 сентября после продолжительной болезни. Похоронят поэта на Новодевичьем кладбище в Москве.

Также 17 сентября депутат Госдумы, член президиума Совета при президенте РФ по культуре и искусству Елена Ямпольская назвала известие о смерти Добронравова трагическим финалом, который отдался «пронзительной болью», отмечает ИА« Регнум».

Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде и получил образование в Школе-студии имени Немировича-Данченко при МХАТ имени М. Горького, уточняет агентство городских новостей «Москва». После ее окончания он пробовал себя в качестве актера театра и кино, но судьбу свою нашел в литературе. Вместе с Сергеем Гребенниковым он сочинял пьесы и сказки, а потом и стихи для песен, пишет RT.

Среди наиболее известных их композиций — «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Орлята учатся летать» и «Трус не играет в хоккей», пишет сайт aif.ru. Как отмечает НСН, Добронравов являлся лауреатом Государственной премии СССР и самым известным советским и российским поэтом-песенником.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023