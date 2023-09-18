Стало известно о состоянии раненного при стрельбе мужчины в Петербурге

Мужчина, в которого из огнестрельного оружия выстрелила компания молодых людей в магазине в поселке Парголово в Санкт-Петербурге, находится в стабильном состоянии средней тяжести. Об этом 18 сентября сообщил источник «Известий».

Отмечается, что пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время он находится в операционной под наркозом. По информации источника, мужчину ранили четыре раза в руку и плечо.

«Его состояние стабильное средней тяжести. На текущий момент он находится в операционной под наркозом. Стрелявшие попали в него четыре раза — в руку и плечо», — заключил источник.

Об инциденте стало известно накануне, 17 сентября. После выстрелов у входа в магазин на улице Тихоокеанская был введен план «Перехват». Группа преступников попыталась скрыться на автомобиле каршеринга Volkswagen Polo. Сотрудники полиции задержали подозреваемых. В отделение были доставлены сразу шесть человек, среди которых водитель, три женщины и двое детей.