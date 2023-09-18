Раймонд Паулс рассказал о вкладе поэта Добронравова в советскую музыку

Народный артист СССР, композитор Раймонд Паулс рассказал о творческом наследии поэта-песенника Николая Добронравова.

В разговоре с телеканалом «Звезда» в воскресенье, 17 сентября, композитор отметил, что Добронравов многие шлягеры написал в тандеме с поэтессой Александрой Пахмутовой, своей женой.

«Он был всё время рядом в период советской эстрадной песни и, конечно, играл свою роль. Вместе с Пахмутовой они создали несколько очень популярных песен в свое время. Я помню эти мелодии — с Олимпиады-80, с медвежонком — красивая мелодия, хорошие стихи», — поделился Паулс.

О смерти Николая Добронравова стало известно 16 сентября. Композитор скончался на 95-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни, пишет РИАМО.

Николай Николаевич родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде. Он закончил Школу-студию имени В.И. Немировича-Данченко при МХАТ имени М. Горького, снимался в кино, а после начал писать песни.

Со своей будущей женой — известной советской поэтессой и композитором Александрой Пахмутовой — Добронравов познакомился в начале 1950-х. Он написал стихи для большей части песен жены, которых насчитывается более 400. Среди самых известных композиций — «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Орлята учатся летать», «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей», пишет сайт kp.ru.

Вместе со своей супругой в 2006 году они отметили 50-летний юбилей совместной жизни, пишет Pravda.Ru. Пара прожила вместе почти 70 лет, сообщает телеканал «360».

Как отмечает RT, песни Добронравова исполняли Анна Герман, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко и другие.

В 1978 году Добронравов стал лауреатом премии Ленинского комсомола, в 1982 году — Государственной премии СССР, в 1984 году награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 2003 и 2008 годах соответственно орденами «За заслуги перед Отечеством» III и II степени, пишет «Ридус».