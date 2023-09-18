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В Белом доме объяснили опасность эскалации конфликта

Белый дом: США по-прежнему не поощряют атаки Украины на признанной территории РФ
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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США не поощряют атаки Украины по объектам, находящимся на признанной территории России, поскольку подобные действия могут привести к эскалации конфликта. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью газете The Telegraph 18 сентября.

«По-прежнему на сегодняшний день мы не подталкиваем и не призываем Украину к атакам внутри России», — подчеркнул он.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский должен сам определять, куда наносить удар.

«Мы предоставляем им вооружение, но конечное решение за ним. Мы ясно дали понять, что мы не хотим видеть, как поставленное США оружие используется для ударов по территории России», — отметил Кирби.

Он добавил, что эскалация конфликта повредит как непосредственно народу Украины, так и национальной безопасности Соединенных Штатов.

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Ранее, 16 сентября, глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр сказал, что причина медленного продвижения ВСУ на поле боя связана с нехваткой боеприпасов и низкими производственными мощностями оборонного сектора стран — участниц НАТО.

Он также отметил, что для украинских войск значительную опасность представляет большое количество мин. В целом он назвал обстановку на поле боя сложной.

В тот же день бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн сообщил, что НАТО может задействовать свои войска, если Украина продолжит терпеть неудачи в попытках проведения контрнаступления.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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