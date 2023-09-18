Синоптики пообещали москвичам до +20 градусов 18 сентября

Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и до +20 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 18 сентября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +18…+20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +6.

В Московской области днем ожидается от +16 до +21 градуса, ночью температура может понизиться до +3 градусов.

Днем прогнозируется западный ветер со скоростью 5–10 м/c, ночью ожидается юго-восточный, южный ветер со скоростью 5–10 м/c, атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что летняя погода с температурой до +25 градусов вернется в Центральную Россию во второй половине следующей недели. Также отмечается, что температура будет примерно на три градуса выше нормы на севере Европейской России.