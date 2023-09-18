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В Белом доме отметили рост числа критикующих помощь Украине конгрессменов

Белый дом: администрация США видит растущее число конгрессменов, критикующих помощь Киеву
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Фото: Global Look Press/Airman 1st Class Joseph Morales
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Администрация Белого дома фиксирует растущее число американских конгрессменов, которые выражают критику относительно будущих расходов и помощи Украине. Об этом 17 сентября заявил официальный представитель Государственного департамента Джон Кирби в интервью британской газете The Telegraph.

«Мы видим растущее число, в особенности республиканцев в палате представителей, которые критикуют будущие расходы и помощь Украине», — сообщил он.

По словам политика, основная часть критики исходит от «небольшой, но сильно звучащей группы республиканцев от правого крыла палаты».

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Ранее, 3 сентября, член палаты представителей конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин объявила о том, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. Политик считает, что, кроме нее, никто больше из конгресса не решается озвучить факт явного проигрыша Киева в конфликте.

16 сентября четверо американских сенаторов призвали президента США Джо Байдена немедленно поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS. По заявлениям сенаторов, до конца «типичного сезона боевых действий» на Украине остается 30 дней, а ATACMS нужны Киеву, чтобы к зиме добиться важных целей.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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