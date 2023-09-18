Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Предприятие по производству металлоконструкций загорелось под Псковом
Мир
В Харьковской области сообщили о взрывах
Мир
Экс-агент ЦРУ заявил об эскалации конфликта на Украине из-за ввода войск США
Мир
СМИ сообщили о бойкоте тремя странами ЕС платформы по зерну из Украины
Спорт
Российский борец вольного стиля Сидаков стал трехкратным чемпионом мира
Происшествия
В Москве полиция задержала шесть человек после массовой драки у клуба
Мир
Эрдоган заявил об удовлетворенности отношениями с США
Общество
Прощание с поэтом Николаем Добронравовым пройдет 20 сентября в Москве
Мир
В Сирии беспилотник коалиции MQ-9 опасно сблизился с Су-35 ВКС России
Мир
СМИ сообщили о вызове МИД Китая посла Германии из-за слов Бербок о Си Цзиньпине
Общество
Захарова назвала махинацией «игрища» Запада вокруг украинского зерна
Мир
Глава минсельхоза Словакии заявил о сохранении эмбарго на зерно Украины
Мир
Эрдоган заявил о готовности к сотрудничеству с РФ в поставке 1 млн т зерна Африке
Спорт
«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

Полиция задержала выстреливших в мужчину подозреваемых в Петербурге

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники полиции задержали подозреваемых, которые ранили мужчину из огнестрельного оружия в поселке Парголово в составе Выборгского района Санкт-Петербурга. Об этом 17 сентября сообщил телеканал 78.ru.

«…план «Перехват» был объявлен после того, как неизвестные выстрелили в человека у входа в магазин на Тихоокеанской, 18 и скрылись на автомобиле», — говорится в сообщении.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Позднее издание сообщило, что правоохранительные органы произвели задержание каршеринга Volkswagen Polo с подозреваемыми в Василеостровском районе.

«В отделение доставлены сразу шесть человек, среди которых водитель, три женщины и двое детей. Согласно данным сервиса, в автомобиль они сели позже инцидента со стрельбой», — передают журналисты.

Спусковой урок: почему в России повторяются трагедии со стрельбой
И спасет ли от этого постоянная передача правоохранителям информации о психическом здоровье владельцев оружия

Ранее в этот же день сообщалось, что один из посетителей парка Филатов Луг в Новой Москве применил травматический пистолет. Инцидент произошел в субботу, 16 сентября. По данным «Известий», между несколькими отдыхавшими начался конфликт из-за места для пикника. Отмечается, что никто не пострадал. Прибывшие сотрудники полиции изъяли пистолет и задержали его владельца.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023