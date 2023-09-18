Полиция задержала выстреливших в мужчину подозреваемых в Петербурге

Сотрудники полиции задержали подозреваемых, которые ранили мужчину из огнестрельного оружия в поселке Парголово в составе Выборгского района Санкт-Петербурга. Об этом 17 сентября сообщил телеканал 78.ru.

«…план «Перехват» был объявлен после того, как неизвестные выстрелили в человека у входа в магазин на Тихоокеанской, 18 и скрылись на автомобиле», — говорится в сообщении.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Позднее издание сообщило, что правоохранительные органы произвели задержание каршеринга Volkswagen Polo с подозреваемыми в Василеостровском районе.

«В отделение доставлены сразу шесть человек, среди которых водитель, три женщины и двое детей. Согласно данным сервиса, в автомобиль они сели позже инцидента со стрельбой», — передают журналисты.

Ранее в этот же день сообщалось, что один из посетителей парка Филатов Луг в Новой Москве применил травматический пистолет. Инцидент произошел в субботу, 16 сентября. По данным «Известий», между несколькими отдыхавшими начался конфликт из-за места для пикника. Отмечается, что никто не пострадал. Прибывшие сотрудники полиции изъяли пистолет и задержали его владельца.