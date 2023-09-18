В ДНР сообщили о гибели командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады

В ходе боевых действий на Украине погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады армии полковник Андрей Кондрашкин с позывным Дунай. Об этом 17 сентября сообщил замглавы управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике (ДНР) Александр Ходаковский.

«…сегодня нас очень глубоко ранило известие о его гибели. Мы приносим свои соболезнования его родным и близким, его боевым товарищам. Уверен, что крылья его десантной души быстро доставят его к престолу Божию, где он посидит и подождет нас — нам еще нужно немного поработать», — написал Ходаковский в Telegram-канале.

Замглавы управления Росгвардии по ДНР рассказал, что знакомство с командиром десантников произошло сразу после взятия Мариуполя, когда перед «Востоком» поставили новые боевые задачи и батальону пришлось действовать вместе с бойцами 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады.

18 сентября в Минобороны России рассказали о подвигах военнослужащих в зоне СВО. Колонна ВС РФ попала в засаду диверсионно-разведывательной группы украинской армии. В задачу колонны входило совершить подвоз продовольствия и горюче-смазочных материалов. Ефрейтор Руденко, быстро сориентировавшись в обстановке, покинул автомобиль и, организовав оборону колонны, вступив в бой с группой боевиков. В результате стрелкового противостояния противник понес потери и был вынужден отступить. Личный состав колонны не понес потерь.

Накануне, 17 сентября, российское оборонное ведомство сообщило о поражении ракетным ударом российских сил производственных цехов Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялись ремонт и восстановление бронетехники украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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