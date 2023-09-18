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Болгарию и Румынию могут официально пригласить в Шенген уже в октябре

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Dmitry Rukhlenko
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Решение о том, включать ли Болгарию и Румынию в Шенгенскую зону, предполагающую свободное перемещение между странами, может быть принято 19–20 октября. Об этом сообщили «Известиям» в Совете ЕС.

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«Принятие решения о полном применении положений Шенгенского соглашения в Болгарии и Румынии предварительно планируется рассмотреть на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренним делам 19 и 20 октября», — рассказал официальный представитель Совета Евросоюза.

При этом собеседник «Известий» подчеркнул, что повестка дня еще должна быть утверждена.

Вопрос о расширении Шенгена за счет этих балканских стран не единожды поднимался в ЕС, в том числе и в прошлом году. Однако тогда из трех претендентов отбор прошла лишь Хорватия, которая официально стала членом зоны свободного перемещения 1 января 2023-го. При этом вступление Болгарии и Румынии было заблокировано Австрией и Нидерландами, которых не устраивала ситуация с потоком нелегалов и плохой охраной южных границ Евросоюза.

Несмотря на то что в декабре 2022-го заявки Софии и Бухареста были отклонены, Европарламент и Еврокомиссия не раз выступали за принятие этих государств в Шенген. В частности, 13 сентября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии ЕП в Страсбурге с ежегодной речью, призвала «без дальнейших проволочек» расширить Шенгенскую зону за счет Болгарии и Румынии.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Визе ход: Болгарию и Румынию могут принять в Шенген уже в октябре

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