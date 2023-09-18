В Республике Сербской в 2024-м может пройти референдум о независимости
Республика Сербская может провести референдум о независимости в следующем году, заявил «Известиям» официальный представитель Республики Сербской в Москве Душко Перович.
Ранее о возможном референдуме о статусе энтитета заявлял президент Республики Сербской Милорад Додик.
«Это возможно. Если Запад и самопровозглашенный высокий представитель по БиГ Кристиан Шмидт, который не имеет мандата Совбеза ООН (должность, созданная для исполнения Дейтонского мирного соглашения, положившего конец гражданской войне — Ред.), продолжат давить на республику, то в ответ на это Баня-Лука проведет референдум», — заявил Душко Перович.
Он пояснил, что республика будет бороться «легальным ненасильственным путем, защищать свои права, гарантированные Дейтонским соглашением и конституцией». По его словам, референдум — «это будет вынужденная мера».
Высокий представитель по Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт был назначен на свой пост в 2021 году руководящим комитетом Совета по выполнению Дейтонского мирного соглашения (1995 год). Однако его мандат не был утвержден Советом Безопасности ООН. В связи с этим Республика Сербская не признает легитимность его полномочий.
В августе прокуратура Боснии и Герцеговины выдвинула обвинения против президента Республики Сербской Милорада Додика за неисполнение решений высокого представителя по БиГ.
6 сентября президент Республики Сербской запретил Шмидту въезд на территорию РС, пригрозив ему арестом и депортацией.
13 сентября прокуратура Боснии и Герцеговины предложила суду страны снять Додика с должности президента.
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Опцион энтитета: Республика Сербская может провести референдум в 2024-м