В Республике Сербской в 2024-м может пройти референдум о независимости

Республика Сербская может провести референдум о независимости в следующем году, заявил «Известиям» официальный представитель Республики Сербской в Москве Душко Перович.

Ранее о возможном референдуме о статусе энтитета заявлял президент Республики Сербской Милорад Додик.



«Это возможно. Если Запад и самопровозглашенный высокий представитель по БиГ Кристиан Шмидт, который не имеет мандата Совбеза ООН (должность, созданная для исполнения Дейтонского мирного соглашения, положившего конец гражданской войне — ​Ред.), продолжат давить на республику, то в ответ на это Баня-Лука проведет референдум», — заявил Душко Перович.



Он пояснил, что республика будет бороться «легальным ненасильственным путем, защищать свои права, гарантированные Дейтонским соглашением и конституцией». По его словам, референдум — «это будет вынужденная мера».



Высокий представитель по Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт был назначен на свой пост в 2021 году руководящим комитетом Совета по выполнению Дейтонского мирного соглашения (1995 год). Однако его мандат не был утвержден Советом Безопасности ООН. В связи с этим Республика Сербская не признает легитимность его полномочий.



В августе прокуратура Боснии и Герцеговины выдвинула обвинения против президента Республики Сербской Милорада Додика за неисполнение решений высокого представителя по БиГ.



6 сентября президент Республики Сербской запретил Шмидту въезд на территорию РС, пригрозив ему арестом и депортацией.



13 сентября прокуратура Боснии и Герцеговины предложила суду страны снять Додика с должности президента.

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Опцион энтитета: Республика Сербская может провести референдум в 2024-м