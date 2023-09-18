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Названы главные ошибки продавцов вторичных квартир

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Основная причина, препятствующая быстрой продаже квартиры, — неправильная оценка ее стоимости. Об этом «Известиям» рассказали эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По словам специалистов, объективная оценка стоимости недвижимости — первое, что должен сделать продавец. Нужно провести подробный анализ объявлений в своем районе, понять, какую цену предлагают за аналогичные квартиры на агрегаторах.

Вторая сложность — конкуренция с профессионалами. Самостоятельная продажа жилья требует большого количества ресурсов, знаний и компетенций, которыми собственник чаще всего не обладает, в связи с чем уступает лавры первенства опытным специалистам.

«Человек, который занимается продажей впервые, уступает риелтору. Опытные продавцы обладают развитыми навыками презентации, понимают все нюансы общения с клиентами, умеют найти индивидуальный подход», — сказала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Еще один пункт, который собственники упускают из виду, — подготовка документов.

У более 30% собственников есть юридические недочеты в документах, а порядка 85% не собирают необходимый пакет до продажи квартиры. Всё это замедляет процесс, может заставить покупателя передумать и отдать предпочтение другой квартире, особенно если речь идет о грубых ошибках, например не выписанных жильцах, рассказали в компании.

Последний важный момент — незнание видов оплаты сделки. Не все знают, что на рынке помимо наличного расчета и ипотеки можно использовать материнский капитал, сертификаты, рассрочку, перевод денег из-за границы и другие способы.

«Таких кейсов сейчас много, поэтому важно предварительно изучить вопрос. Если к собственнику придет покупатель, который хочет приобрести недвижимость, например, на материнский капитал, а тот откажется из-за страха нарваться на мошенника, клиент будет потерян», — добавила Мищенко.

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Ранее, 30 июня, аналитики «Авито Недвижимости» сообщили, что за год спрос на вторичные квартиры в России увеличился на 36%, но за последний квартал сократился на 5%. По данным экспертов, за год интерес к однокомнатному жилью увеличился на 40%, к двушкам — на 39%, к студиям — на 35%, к трешкам — на 30%, к объектам с четырьмя комнатами и более — на 18%.

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