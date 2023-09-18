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СМИ сообщили о планах Эрдогана обсудить с Маском инвестиции в Турцию

TGRT Haber: Эрдоган хочет обсудить с Маском его возможные инвестиции в Турцию
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Фото: REUTERS/ Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить возможные инвестиции американского предпринимателя Илона Маска на их встрече в Нью-Йорке. Об этом сообщил телеканал TGRT Haber.

Президент Турции отправился на заседание 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорк. По данным телеканала, среди прочих пунктов насыщенной дипломатической программы Эрдоган встретится с Маском.

Ожидается, что на встрече они будут обсуждать возможности инвестирования главы соцсети X (бывш. Twitter) в Турцию.

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун ранее призвал американского предпринимателя Илона Маска раскрыть данные о вмешательстве с помощью Twitter в политическую жизнь Турции в прошлом.

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Ранее, 15 сентября, стало известно о том, что в рамках недели высокого уровня в рамках сессии ГА ООН (19–25 сентября) пройдет встреча глав внешнеполитических ведомств стран «большой семерки» (G7). Встреча запланирована на 18 сентября.

Накануне председатель 78-й сессии ГА ООН Дэннис Фрэнсис выразил желание встретиться с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам Фрэнсиса, у него уже сложились хорошие рабочие отношения с делегацией России.

78-я сессия ГА ООН начала работу 5 сентября в Нью-Йорке. Ожидается, что Сергей Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи с 19 по 26 сентября, а также примет участие в целом ряде двусторонних встреч и многосторонних мероприятий.

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