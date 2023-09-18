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Белая медведица умерла в зоопарке Екатеринбурга на 26-м году жизни

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Фото: администрация города Екатеринбург
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Белая медведица по кличке Айна умерла в зоопарке Екатеринбурга в возрасте 25 лет. Об этом 17 сентября сообщила администрация города.

«В результате резко ухудшившегося состояния здоровья в возрасте 25 лет умерла Айна. Говорить о точном диагнозе, в результате которого произошла смерть, можно будет после патологоанатомической экспертизы», — передает пресс-служба администрации учреждения.

Айна поселилась в зоопарке в конце 1990-х годов. На протяжении более 20 лет она составляла пару другому белому медведю по кличке Умка, который скончался два года назад. После рядом с Айной поселили медведицу из Москвы.

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