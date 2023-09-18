Белая медведица умерла в зоопарке Екатеринбурга на 26-м году жизни

Белая медведица по кличке Айна умерла в зоопарке Екатеринбурга в возрасте 25 лет. Об этом 17 сентября сообщила администрация города.

«В результате резко ухудшившегося состояния здоровья в возрасте 25 лет умерла Айна. Говорить о точном диагнозе, в результате которого произошла смерть, можно будет после патологоанатомической экспертизы», — передает пресс-служба администрации учреждения.

Айна поселилась в зоопарке в конце 1990-х годов. На протяжении более 20 лет она составляла пару другому белому медведю по кличке Умка, который скончался два года назад. После рядом с Айной поселили медведицу из Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин 30 августа сообщил, что впервые за всю историю России родился детеныш большой панды в Московском зоопарке.

Он отметил, что это очень редкое и уникальное событие, которое произошло благодаря специалистам из РФ и Китая. Позднее, 3 сентября, сообщалось, что у детеныша большой панды начал появляться черно-белый окрас. Две панды прибыли в Москву в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Для их приезда подготовили вольерный комплекс на территории зоопарка, а специалисты несколько месяцев проходили стажировку в китайском питомнике панд, где научились правильному уходу за животными. Уже подросших Жуи и Диндин познакомили друг с другом этой весной.