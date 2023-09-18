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Служащие ВС РФ атаковали позиции ВСУ при помощи комплекса «Торнадо-С»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские артиллеристы использовали реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» для нанесения ущерба противнику. Об этом 17 сентября рассказала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

С помощью «Торнадо-С» можно эффективно работать практически по любым объектам. Орудие применяют для уничтожения командных пунктов, аэродромов, складских помещений и боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Получив данные об очередной цели, экипаж РСЗО за несколько минут перегоняет боевую машину из укрытия на позицию, чтобы нанести удар. Команду на пуск дают с выносного пульта. Это помогает защитить личный состав, поскольку оставаться в непосредственной близости к комплексу крайне опасно.

«Данный комплекс имеет в своем составе управляемые реактивные снаряды, они сами корректируют себя в процессе полета. Соответственно, если приходят координаты цели, они точно по этим координатам, с наименьшими отклонениями, ее поражают», — рассказал командир батареи РСЗО «Торнадо-С» Матвей.

Боец добавил, что еще одним залогом выживания является постоянная активность: команда всегда должна поддерживать машину в состоянии готовности, чтобы оперативно выехать на задание, а затем максимально быстро покинуть опасную зону, прежде чем ее накроет ответным огнем.

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17 сентября военкор «Известий» Даниил Левин показал работу артиллеристов на запорожском направлении. Главными задачами военных являются нанесение ударов по объектам неприятеля, поддержка мотострелкового батальона, экипажей боевых машин пехоты (БМП).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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