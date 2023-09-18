Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Предприятие по производству металлоконструкций загорелось под Псковом
Мир
В Харьковской области сообщили о взрывах
Мир
Экс-агент ЦРУ заявил об эскалации конфликта на Украине из-за ввода войск США
Мир
СМИ сообщили о бойкоте тремя странами ЕС платформы по зерну из Украины
Спорт
Российский борец вольного стиля Сидаков стал трехкратным чемпионом мира
Происшествия
В Москве полиция задержала шесть человек после массовой драки у клуба
Мир
Эрдоган заявил об удовлетворенности отношениями с США
Мир
Министр финансов США призвала возобновить регулярные контакты с Китаем
Мир
В Сирии беспилотник коалиции MQ-9 опасно сблизился с Су-35 ВКС России
Происшествия
СК РФ взял на контроль дело о смерти младенца в Свердловской области
Мир
МИД Канады заявил о высылке высокопоставленного индийского дипломата
Мир
Глава минсельхоза Словакии заявил о сохранении эмбарго на зерно Украины
Мир
Эрдоган заявил о готовности к сотрудничеству с РФ в поставке 1 млн т зерна Африке
Спорт
«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА в матче чемпионата КХЛ
Сюжет:

Колонна военных под обстрелом ВСУ осуществила подвоз продовольствия

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Колонна под руководством начальника склада материального обеспечения ефрейтора Александра Руденко, выполняющая боевую задачу в ходе специальной военной операции (СВО), попала в засаду диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ 18 сентября.

В задачу колонны входило совершить подвоз продовольствия и горюче-смазочных материалов группировке войск на оборонительных позициях в районе одного из освобожденных от украинских боевиков населенных пунктов.

Ефрейтор Руденко, быстро сориентировавшись в обстановке, покинул автомобиль и, организовав оборону колонны, вступив в бой с группой боевиков. В результате стрелкового противостояния противник понес потери и был вынужден отступить. Личный состав колонны не понес потерь.

В министерстве подчеркивают, что самоотверженность ефрейтора Руденко позволила успешно завершить боевую задачу по подвозу продуктов питания и горюче-смазочных материалов обороняющимся подразделениям.

Другой военный, рядовой Сергей Гаврыш принял участие в эвакуации бронетанковой техники с линии боевого соприкосновения.

Боевые машины батальонной тактической группы российских войск были повреждены и выведены из строя в результате массированного минометного обстрела со стороны ВСУ.

Минобороны отметило, что, несмотря на шквальный огонь, рядовой Гаврыш, оценив повреждения боевых машин, подвез необходимые запасные части и вместе с экипажами оперативно заменил вышедшие из строя агрегаты машин

Действия рядового позволили возобновить огневую поддержку обороняющихся подразделений БТГР.

После восстановления техники Гаврыш вступил в бой с противником, в ходе которого было уничтожено свыше 10 единиц техники и более 50 человек личного состава противника.

Высотные работы: ВФУ пытаются занять более комфортные позиции перед холодами
Чтобы перейти к следующему этапу, противнику надо добраться до мест, где сейчас находятся ВС РФ

Ранее, 17 сентября, российское оборонное ведомство сообщило о поражении ракетным ударом российских сил производственных цехов Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялись ремонт и восстановление бронетехники украинских боевиков.

В этот же день корреспондент «Известий» Даниил Левин поделился кадрами работы артиллеристов 34-й отдельной мотострелковой бригады на запорожском направлении, выехав вместе с военными на боевую точку. Военкор рассказал, что от места ожидания до боевой позиции было всего несколько сотен метров.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023