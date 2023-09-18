Колонна военных под обстрелом ВСУ осуществила подвоз продовольствия

Колонна под руководством начальника склада материального обеспечения ефрейтора Александра Руденко, выполняющая боевую задачу в ходе специальной военной операции (СВО), попала в засаду диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ 18 сентября.

В задачу колонны входило совершить подвоз продовольствия и горюче-смазочных материалов группировке войск на оборонительных позициях в районе одного из освобожденных от украинских боевиков населенных пунктов.

Ефрейтор Руденко, быстро сориентировавшись в обстановке, покинул автомобиль и, организовав оборону колонны, вступив в бой с группой боевиков. В результате стрелкового противостояния противник понес потери и был вынужден отступить. Личный состав колонны не понес потерь.

В министерстве подчеркивают, что самоотверженность ефрейтора Руденко позволила успешно завершить боевую задачу по подвозу продуктов питания и горюче-смазочных материалов обороняющимся подразделениям.

Другой военный, рядовой Сергей Гаврыш принял участие в эвакуации бронетанковой техники с линии боевого соприкосновения.

Боевые машины батальонной тактической группы российских войск были повреждены и выведены из строя в результате массированного минометного обстрела со стороны ВСУ.

Минобороны отметило, что, несмотря на шквальный огонь, рядовой Гаврыш, оценив повреждения боевых машин, подвез необходимые запасные части и вместе с экипажами оперативно заменил вышедшие из строя агрегаты машин

Действия рядового позволили возобновить огневую поддержку обороняющихся подразделений БТГР.

После восстановления техники Гаврыш вступил в бой с противником, в ходе которого было уничтожено свыше 10 единиц техники и более 50 человек личного состава противника.

Ранее, 17 сентября, российское оборонное ведомство сообщило о поражении ракетным ударом российских сил производственных цехов Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялись ремонт и восстановление бронетехники украинских боевиков.

В этот же день корреспондент «Известий» Даниил Левин поделился кадрами работы артиллеристов 34-й отдельной мотострелковой бригады на запорожском направлении, выехав вместе с военными на боевую точку. Военкор рассказал, что от места ожидания до боевой позиции было всего несколько сотен метров.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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