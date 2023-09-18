Зерно раздора

В последнее время Европейский союз показывает себя как весьма рыхлое объединение. Сначала страны ЕС не смогли договориться по поводу размещения у себя иммигрантов, прибывающих из Африки через Средиземное море, теперь не могут решить вопрос с поставками украинского зерна. И в том, и в другом случае раскол «объединенной Европы» проходит по линии Восток — Запад.

В марте пять государств Восточной Европы, граничащих с Украиной (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия), попросили Еврокомиссию ввести запрет на поставку украинского зерна. Просьба обосновывалась необходимостью защитить интересы местных сельхозпроизводителей. Брюссель пошел навстречу восточноевропейским коллегам и оградил рынки пяти вышеуказанных стран от поставок украинских пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян. Эмбарго вступило в силу 2 мая, и в июне его продлили до 15 сентября. После этой даты Еврокомиссия сняла введённые ограничения.

Когда подошел срок окончания эмбарго, выяснилось, что несколько стран по-прежнему не хотят видеть у себя украинское зерно. Громче всего об этом заявила Польша, которая еще недавно собиралась заключать с Киевом унию.

Со свойственным польским политикам гонором премьер-министр Речи Посполитой Матеуш Моравецкий объявил: «Мы продлим запрет ввоза украинского зерна. Мы не будем слушать Берлин, мы не будем слушать Брюссель». И действительно, 16 сентября Варшава ввела бессрочный запрет на импорт зерна из Украины, а также продуктов, полученных в результате переработки зерновых и семян.

Вслед за польским премьером по «брюссельским бюрократам» прошелся его венгерский коллега. Виктор Орбан напомнил, что руководство ЕС «обмануло» граничащие с Украиной страны, убедив их открыть границы для вывоза украинского зерна якобы для спасения стран Африки от голода. «Но голодные африканские дети не увидели ни килограмма из того хлеба», — пафосно заявил премьер-министр Венгрии, не преминув пожаловаться, что украинская сельхозпродукция по демпинговым ценам больно ударила по венгерским аграриям.

Чтобы сельское хозяйство Венгрии чувствовало себя хорошо, Будапешт запретил импортировать из Украины не только зерновые, но и говядину, свинину, баранину, мясо козы, птицы, яйца, овощи, мёд, семена подсолнечника и вино — всего 24 позиции.

Словакия в отличие от соседей ввела запрет на поставки украинского зерна без лишнего шума. О решении словацкого министерства сельского хозяйства сообщило местное телевидение, сопроводив эту новость очевидным обоснованием: без эмбарго рынок Словакии наводнит дешевое украинское зерно, а это навредит фермерам.

Ранее министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявлял, что к продлению запрета на импорт украинской сельхозпродукции присоединится и Румыния, однако в итоге Бухарест на это не пошел, как и София. Парламент Болгарии принял решение отказаться от эмбарго, что было встречено словами благодарности со стороны Владимира Зеленского.

Примечательно, что против воли Брюсселя пошли страны, где евроскептики либо уже у власти (Польша, Венгрия), либо вот-вот ее возьмут (Словакия). Там же, где правят бал евроатлантисты (Болгария, Румыния), перечить Еврокомиссии не осмелились.

Нынешним польским властям не привыкать идти наперекор решениям Брюсселя. Так, в сентябре 2021 года суд ЕС обязал Варшаву ежедневно выплачивать штраф в размере €500 тыс., пока не прекратится добыча угля на польской шахте «Туров», расположенной поблизости от границ с Чехией и Германией. В суд на соседа подала Прага, которая посчитала, что работа шахты загрязняет окружающую среду и наносит вред чешским гражданам. Польское руководство отказалось останавливать работу шахты и выплачивать штрафы. Тогда ЕК пригрозила удерживать суммы штрафов из финансирования Варшавы со стороны Европейского союза. Конфликт был улажен лишь в феврале 2022 года, когда Чехия и Польша заключили устраивающее друг друга соглашение.

Возможно, ситуация с украинским зерном также будет рассматриваться в суде Евросоюза. Однако разбирательство — длительная процедура, а до парламентских выборов в Польше осталось меньше месяца. Если бы правящая партия «Право и справедливость» пошла на поводу у Киева и Брюсселя, это означало бы для нее политическое самоубийство.

Именно за голоса польских фермеров сейчас идет самая ожесточенная борьба между властью и оппозиционной партией «Гражданская платформа», недавно привлекшей в свои ряды движение «Агроуния», которое отстаивает интересы сельхозпроизводителей.

В Словакии также на носу выборы, и по их итогам, с большой долей вероятности, к власти придет оппозиционная партия «Курс — социальная демократия» во главе с Робертом Фицо, который нещадно критикует нынешнее руководство страны за помощь Киеву в ущерб интересам Братиславы. В такой ситуации действующее правительство Словакии не могло позволить себе предоставить Фицо очередной повод для уничтожающей критики.

Что касается Венгрии, то премьер-министр Виктор Орбан давно решил: его страна не будет оглядываться на Брюссель, когда речь идет о защите национальных интересов. Поэтому запрет поставок украинского зерна со стороны Будапешта был предрешен и без предвыборной кампании.

Нарушение Польшей, Словакией и Венгрией принципа неделимости европейского рынка едва ли приведет к серьезному обострению отношений между этими государствами и Брюсселем. Рано или поздно стороны придут к компромиссу по данному вопросу. Однако трещина, которая в последние годы образовалась между национально ориентированными государствами Восточной Европы и руководством Евросоюза, где доминируют глобалистские элиты западноевропейских стран, разрастается на наших глазах.

И история с украинским зерном, безусловно, внесла свой вклад в этот процесс.

В перспективе все государства Евросоюза неизбежно встанут перед сложным выбором — полностью отдать суверенитет наднациональным структурам или выйти из состава ЕС. Есть основания полагать, что некоторые восточноевропейские страны выберут второй вариант.

Автор — политолог, эксперт по восточноевропейскому региону

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