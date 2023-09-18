Опцион энтитета: Республика Сербская может провести референдум в 2024-м

Республика Сербская (энтитет в рамках Боснии и Герцеговины, БиГ) может в следующем году провести референдум о независимости, сообщил «Известиям» официальный представитель этого региона в Москве Душко Перович. Баня-Лука пойдет на такой шаг, если не прекратится давление на сербов БиГ со стороны Запада, отметил он. О том, какова вероятность проведения референдума и почему это может создать взрывоопасную ситуацию, — в материале «Известий».

Время референдума

О том, что Баня-Лука может организовать референдум о статусе энтитета, ранее предупреждал президент Республики Сербской Милорад Додик. Официальный представитель РС в Москве Душко Перович, отвечая на вопрос «Известий» о перспективах такого шага, сказал, что Республика Сербская может провести референдум о независимости в следующем году.

— Это возможно. Если Запад и самопровозглашенный высокий представитель по БиГ Кристиан Шмидт, который не имеет мандата Совбеза ООН (должность, созданная для исполнения Дейтонского мирного соглашения, положившего конец гражданской войне. — «Известия»), продолжат давить на республику, то в ответ на это Баня-Лука проведет референдум. Республика будет бороться легальным ненасильственным путем, защищать свои права, гарантированные Дейтонским соглашением, и Конституцией. Конечно, референдум — это будет вынужденная мера, — сказал он.

Фото: Getty Images/Pierre Crom

По его словам, Сараево пытается всячески добиться централизации страны, против чего как раз выступает Республика Сербская.

— Уже сейчас они лишают Республику Сербскую полностью всего имущества, заводов, лесов, сельского хозяйства и всей остальной промышленности. Они хотят все имущество перерегистрировать на Боснию и Герцеговину, хотя по Конституции БиГ не имеет имущества (все имущество принадлежит субъектам. — «Известия»). Дальше они хотят единую полицию, МЧС и другие органы. Все это делается для того, чтобы сербы лишились возможности влиять на политические процессы внутри страны. И если они этого добьются, то РС, например, просто не может блокировать вступление страны в НАТО, — объяснил Душко Перович. — Но Республика Сербская не может этого позволить. Республика Сербская требует применения «слова Дейтона», а не «духа Дейтона», как Сараево трактует, то есть чтобы исполнялось то, что написано в Дейтонском соглашении.

При этом Душко Перович отметил, что после потенциального референдума о независимости Республика Сербская автоматически не выходит из состава Боснии и Герцеговины.

— Через референдум выражается воля народа. Для обретения независимости необходима соответствующая политическая и экономическая подготовка, — добавил он. — Кроме того, потребуются соответствующие решения скупщины, то есть парламента Республики Сербской. Только она может провозгласить независимость.

Выступление президента Республики Сербской Милорада Додика Фото: TASS/EPA/FEHIM DEMIR

Подобные призывы от Милорада Додика звучат с завидной регулярностью начиная с середины 2000-х годов, когда он начал занимать ключевые посты в Республике Сербской, отметила профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина. Другое дело, что в разные периоды времени это имело разные последствия в практическом плане.

— Если до последнего времени заявления о возможности проведения референдума носили характер политической борьбы и за ними не стояло какой-либо серьезной подоплеки, угрожавшей территориальной целостности Боснии и Герцеговины, то сейчас европейская и американская политика как в отношении Республики Сербской, так и лично Додика такова, что движение республики в сторону возможного отделения для Баня-Луки становится все более безальтернативным, — считает она. — Это уже выглядит как практический шаг, а не элемент политической игры.

Технически организовать референдум возможно. Для этого Республике Сербской необязательно получать одобрение со стороны Сараево, сказал «Известиям» основатель и главный редактор портала Balkanist.ru Олег Бондаренко.

— Проблем с организацией референдума я не вижу. Республика Сербская фактически и формально имеет право принимать любые решения. Для этого у Додика есть вся гарнитура власти. Не проводят его потому, что это стало бы резким обострением ситуации. Если бы прошел референдум, нужно было бы отделяться, а с этим могут быть серьезные вопросы, — сказал он. — На это дело не пойдет Сараево — будут вооруженное противостояние и военное обострение. Очевидно, будет новая война. Босния и Герцеговина обречена на войну, потому что в этих границах не удобно никому — ни сербам, ни мусульманской части.

Опасная развязка

Фото: Getty Images/Pierre Crom

Босния и Герцеговина — довольно сложное государственное образование, которое состоит из двух основных частей (энтитетов) — из хорвато-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской. Кроме того, между ними расположен округ Брчко, который находится под международным управлением.

Внутриполитическая ситуация осложнена разделением страны по этническому и религиозному принципам. Население государства состоит преимущественно из босняков (50,1%), сербов (30,8%) и хорватов (15,4%). Босняки исповедуют ислам, сербы — православие, а хорваты — католицизм. Кроме того, сербы используют в письме кириллицу, в то время как хорваты и босняки — латиницу.

Справка «Известий» В системе государственного управления пропорционально представлены три основных народа: босняки (принявшие ислам славяне), хорваты (католики) и сербы (православные). У каждого энтитета есть собственные Конституция, органы законодательной, исполнительной и судебной власти.

Но главная проблема состоит в другом: страна пережила кровавый конфликт в 1990-х годах в результате распада Югославии. И шрамы прошлого пока так и не затянулись. Таким образом, относительно давний конфликт осложняет взаимоотношение народов внутри страны.

Разрушенное здание в Боснии и Герцеговине Фото: Global Look Press/Thomas Frey

Это отражается и на абсолютно противоположной внешней политике, которой придерживаются оба энтитета, то есть если Сараево (столица страны и одновременно административный центр Федерации Боснии и Герцеговины) выступает за членство в НАТО и ЕС, то Баня-Лука поддерживает активное сотрудничество с Белградом и Москвой.

Ранее Милорад Додик, который, к слову, находится под санкциями США и Великобритании, к примеру, призвал БиГ подать заявку на членство в БРИКС из-за проволочек со вступлением в Евросоюз. Что касается интеграции в НАТО, то в данном случае Республика Сербская и вовсе обещает блокировать этот процесс. БиГ — один из четырех кандидатов (Швеция, Украина, Грузия) на вступление в Североатлантический альянс.

Любая попытка сделать шаг в сторону независимости нарвется на жесткую критику со стороны Запада. Достаточно вспомнить, как США осудили прошедший в 2016 году референдум о возвращении национального праздника — Дня Республики Сербской. Тогда Вашингтон призвал руководство республики прекратить «раскольнические действия». В Сараево плебисцит также посчитали «бунтом на корабле» и обвинили власти РС в сепаратистских настроениях.

Единая политика

А вот в соседней Сербии референдум о независимости могли бы приветствовать, считает Олег Бондаренко. Например, глава МИД Сербии Ивица Дачич в апреле заявил, что Республика Сербская имеет право стать самостоятельным государством.

Празднование Дня сербского единства, свободы и национального флага в Белграде Фото: TASS/EPA/ANDREJ CUKIC

— Сербия де-факто отнеслась бы к этому положительно, потому что общая мечта всех сербов — жить в одном большом сербском государстве. Президент Сербии Александр Вучич даже учредил в 2020 году День сербского единства, который отмечается 15 сентября. Этот день — как раз повод поговорить об этом. Я думаю, что рано или поздно это случится. Но, к сожалению, в результате может пролиться кровь, — резюмировал эксперт.

Сотрудничество между Сербией и Республикой Сербской усиливается с каждым днем, отметил в разговоре с «Известиями» депутат сербского парламента Золтан Дани.

— Насколько мне известно, вопрос о референдуме официально еще не рассматривался, но это всегда возможно. Это будет в первую очередь зависеть от желания народа Республики Сербской. Как всё пойдет, предсказать на данный момент невозможно, — отметил политик.

Тем не менее Белград будет поддерживать всё, что отвечает интересам Республики Сербской, считает он.

Фото: Getty Images/Anadolu Agency

К слову, Милорад Додик, говоря ранее о возможности провести референдум, сказал: «Пришло время для того, чтобы Сербия и Республика Сербская учредили единую политику, направленную на защиту сербских национальных и государственных интересов».

Очевидно, что если бы Республика Сербская решила выйти из состава БиГ, то вряд ли Баня-Лука способна функционировать на международной арене как независимое государство. И единственная возможность в данном случае — присоединение к Сербии, что, разумеется, может спровоцировать масштабный конфликт на Балканах, в регионе, который по-прежнему называют пороховой бочкой Европы из-за косовской проблемы и сложных межэтнических отношений между отдельными народами.

Стоит отметить, что Москва ранее не раз заявляла, что поддерживает сохранение Дейтонского соглашения о мире в Боснии и Герцеговине и не собирается его пересматривать. Соглашение, подписанное в 1995 году, положило конец гражданской войне в стране, длившейся около трех лет. РФ наряду с США, Германией, Великобританией и Францией выступила гарантом переговорного процесса. Впрочем, назначение Кристиана Шмидта высоким представителем по Боснии и Герцеговине в РФ считают нелегитимным, поскольку оно прошло без санкции Совета Безопасности ООН, поэтому Москва эту кандидатуру не признает.