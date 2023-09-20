Россиянам предложили новый функционал бесконтактной оплаты при помощи смартфона

В платежном решении Gazprom Pay Газпромбанка при поддержке ПАО «Газпром» стал доступен функционал бесконтактной оплаты при помощи смартфонов на базе Android, поддерживающих технологию NFC. Об этом сообщила пресс-служба Газпромбанка.

Использование сервиса возможно с дебетовыми или кредитными картами Газпромбанка платежной системы «Мир». Использованная технология оплаты признана экспертами безопасной и прошла сертификацию платежной системы «Мир».

Сервис работает с марта 2022 года для совершения платежей в интернете с использованием реквизитов действующих карт Газпромбанка и сторонних банков. Теперь функционал расширен, и для клиентов Газпромбанка появилась возможность совершать оплату на кассах любых магазинов с использованием устройств на базе Android.

После ухода с российского рынка сервисов бесконтактной оплаты из недружественных стран, в РФ возник значительный спрос на импортозамещение в этой сфере. В настоящее время ведущие банки России разрабатывают собственные решения по обеспечению бесконтактной оплаты при помощи технологии NFC и иных технологий. В частности, для смартфонов на базе iOS доступны платежные стикеры, закрепляемые на корпусе устройства.