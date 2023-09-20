Охота на ведьм: каким окажется шутер от первого лица Witchfire

Польская студия The Astronauts 20 сентября открывает ранний доступ для шутера от первого лица Witchfire («Ведьмин огонь»), первоначально пользователям будет доступно две карты прохождения. Команда также планирует предложить дорожную карту Witchfire с дополнительной информацией о том, чего ожидать по мере прохождения периода раннего доступа. На первоначальной стадии разработки, стартовавшей в конце 2015 года, игра задумывалась как постапокалиптический научно-фантастический симулятор выживания под кодовым названием Astro Project 2, а затем трансформировалась в шутер от первого лица в жанре темного фэнтези. Системные требования, геймплей и особенности тайтла — в материале «Известий».

Ведьмовская инквизиция

В центре сюжета охотник на ведьм, которому церковь дала поручение — найти ведьму Черного моря. Она является ключом к перелому хода битвы, бесценному артефакту, который, как надеется церковь, поможет им в войне с ведьмами. Единственная проблема заключается в том, что ведьма Черного моря окружена призрачной армией, которую игрокам нужно преодолеть.

Фото: The Astronauts

Оружие в игре изначально представляло собой простые инструменты со скрытой внутри них магией, доступ к которой имеют только охотники на ведьм. Каждое оружие обладает уникальными свойствами, которые открываются на разных уровнях настройки. По мере того как охотник успевает приноровиться к оружию, он получает доступ к более мощным характеристикам. Кроме того, всё оружие, доступное игрокам, абсолютно уникально, похожие изделия просто отсутствуют. В игровой процесс интегрированы заклинания, которые можно использовать в бою: легкие заклинания применяются быстро и требуют не так много выносливости, тяжелые заклинания используются медленнее и требуют больше времени для восстановления.

Заклинания являются стихийными по своей природе, поэтому в игре существует четыре типа заклинаний, базирующихся на одной из природных стихий: огонь, вода, земля и воздух. Эти заклинания могут создавать мощные эффекты и по-разному реагировать друг на друга, а это означает, что объединение заклинаний стихий может добавить еще один уровень в боевую тактику. По словам разработчиков, тайтл не получит кооперативный режим: «Есть что-то особенное в том, что Witchfire является своего рода иммерсивным симулятором, и я боюсь, что кооператив может упрощать этот опыт. Что еще более важно, я не уверен, что кооператив возможен при нынешней механике и искусственном интеллекте, который точно настроен для одиночной игры».

Фото: The Astronauts

Фотограмметрия и перенос релиза

Witchfire использует технологию фотограмметрии, которую ранее студия применяла в тайтле The Vanishing of Ethan Carter. Эта технология позволяет сканировать в 3D реальные объекты и использовать их в качестве цифровых активов в играх для обеспечения беспрецедентного визуального качества и естественного, органичного внешнего вида. Для работы с этой технологией прежде всего необходимо сделать огромное количество фотографий объекта, чье изображение планируется в игре, и загрузить их в специализированное программное обеспечение. В результате образуется облако точек в трехмерном пространстве, представляющее объект реального мира. После этого программа соединяет точки для создания 3D-модели и проецирует пиксели фотографий для создания текстуры.

Изначально релиз игры был запланирован на четвертый квартал 2022 года. Однако в октябре того же года создатели объявили о переносе релиза ввиду изменений в игровом процессе. Разработчики кардинально изменили то, как игрок будет воспринимать мир, игровой мир стал полуоткрытым. «Сейчас эта функция реализована на 95%. Это делает игру лучше. Мне сложно представить, что раньше у игрока не было такой свободы. Конечно, вы всё еще можете оказаться в ловушке ведьмы в том или ином месте, и некоторые двери будут закрыты, пока вы не найдете ключ, и может быть слишком опасно входить в области ближе к боссам, но мир широко открыт для исследования практически в любом порядке, и вы можете как продвигаться вперед, так и отступать, как вам заблагорассудится», — говорит дизайнер The Astronauts Адриан Хмеларц.

Фото: The Astronauts

Системные требования

В сентябре The Astronauts наконец-то готовы открыть ранний доступ для геймеров и начать собирать обратную связь от игрового сообщества. Игра выходит эксклюзивно для Epic Games Store и будет находиться в раннем доступе около года. «Witchfire — огромный проект для такой маленькой команды, как наша. А это недешево, если добавить все эти годы работы. Соглашение с Epic позволяет нам продолжать концентрироваться на игре вместо того, чтобы срезать углы или соглашаться на инвестиции, о которых мы позже пожалеем», — рассказали создатели в интервью для издания SegmentNext. Разработчики также заявили, что помимо PC тайтл выйдет на консолях, но не известно, когда именно.

Witchfire не поддерживает русский язык, но, вероятно, сторонние разработчики подготовят русификаторы. Для того чтобы приобрести игру на платформе Epic Games Store в России, требуется либо банковская карта «Мир» (можно оплатить игры разработчиков, не ограничивших свою деятельность на территории России), Qiwi-кошелек или приобрести ключ активации при помощи специализированных сервисов.

Фото: The Astronauts

Для игры на минимальных настройках необходимы:

— операционная система: Windows 7 (только 64-бит);

— процессор: AMD FX-8320 или Intel Core i5-2400;

— видеокарта: AMD Radeon HD 7870 или Nvidia GeForce GTX 670;

— оперативная память: 8 Гб;