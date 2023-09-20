21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать

Русская православная церковь 21 сентября празднует Рождество Пресвятой Богородицы. В 2023 году дата приходится на четверг. Что можно и нельзя делать верующим в этот день, а также об истории праздника — в материале «Известий».

Рождество Пресвятой Богородицы в 2023 году: история праздника

Рождество Богородицы — один из 12 церковных праздников, посвященных событиям земной жизни Богоматери и Иисуса Христа. В православии их еще называют двунадесятыми.

Праздновать рождение Божией Матери христиане начали в V–VI веках. У православных это событие приходится на 21 сентября, а у католиков — на 8 сентября, по старому стилю.

Дата является непреходящей и ежегодно отмечается в один день.

Рождество Пресвятой Богородицы в 2023 году: земная жизнь

О рождении Богородицы нам известно из апокрифических источников. В них повествуется, что Дева Мария родилась в семье немолодой бездетной пары Иоакима и Анны в Иерусалиме. Бездетность в то время считалась проклятием, и однажды мужчину по этой причине не пустили в храм.

Тогда Иоаким ушел в пустыню, где молился 40 дней. К Господу все эти дни обращалась и его супруга, прося послать ей ребенка. И чудо произошло. Вскоре Анне явился ангел и возвестил о скором рождении дочери.

Девочку назвали Марией. В возрасте трех лет ее отдали на воспитание в Иерусалимский храм, где она прожила до обручения с праведным Иосифом. Именно там к Деве Марии явился архангел Гавриил, который возвестил о грядущем рождении Сына Божьего.

Рождество Пресвятой Богородицы в 2023 году: традиции празднования

В этот день во всей православных храмах проходят праздничные литургии в честь рождения Богоматери. Прихожане возносят ей молитвы, благодарят за помощь и просят о покровительстве в будущем.

После службы верующие накрывают дома праздничный стол и украшают помещение цветами. Их же дарят матерям и бабушкам, а также высаживают в садах.

По преданию, после рождения дочери Анна и Иоаким украсили свой дом множеством цветов, поэтому в праздник им придают особое значение.

Рождество Пресвятой Богородицы в 2023 году: что можно и нельзя делать

Так как торжество приходится на период между постами, то необходимо соблюдать умеренность в еде. При этом на стол разрешено ставить яйца, молоко, сыр, мясо, рыбу и продукты из них. Можно употреблять и вино, но в ограниченных количествах.

В праздник запрещается сквернословить, ссориться и заниматься тяжелой работой, Нельзя также отказывать в помощи нуждающимся.

Рождество Пресвятой Богородицы в 2023 году: народные приметы

Поскольку знаменательная дата приходится на период, когда уже были закончены сельскохозяйственные работы и шла подготовка к зиме, то и большинство примет связаны с этим временем года.

Так, считается, что если в Рождество Богородицы на улице солнечно и ясно, такая же погода будет до конца октября. А вот дожди и ливни предвещают сырость на весь ближайший месяц.

О грядущих заморозках говорят роса на траве и низко летающие птицы. Это значит, что пора доставать теплую одежду.

Ранее «Известия» писали о традициях празднования Рождества Пресвятой Богородицы у католиков.