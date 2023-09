Тишь да гладь: какой окажется Dragonheir: Silent Gods

Студия SGRA Games 19 сентября выпускает фэнтезийную ролевую игру с открытым миром Dragonheir: Silent Gods («Драгонейр: Безмолвные Боги»). Создатели подготовили стратегическую боевую механику, для которой геймерам предстоит тщательно обдумывать каждое игровое решение. Отличительной особенностью системы является также интегрированная в нее шахматная тактика. Обеспечение правильного размещения персонажей и использование преимуществ местности будут определять исход динамичных сражений в реальном времени. Платформы, системные требования и геймплей — в материале «Известий».

Фэнтезийный мир

Dragonheir — это многопользовательская ролевая онлайн-игра, действие которой происходит в стране Адентии, населенной сказочными существами: гномами, орками, рыцарями смерти, темными эльфами, колдунами и многими другими. Продолжительная битва драконьих божеств оставила страну в руинах. Королева Драконов намерена усугубить состояние государства, остановить ее сможет только избранный. Игра разработана как ролевая, что позволяет геймерам создавать свою персональную историю при помощи нелинейных миссий и побочных квестов.

Скриншот из игры Dragonheir: Silent Gods Фото: SGRA Studio

Создатели представляют геймерам красочный и увлекательный игровой опыт — проработанную графику и реалистичные пейзажи заснеженных горных перевалов и подземелий. Уже сейчас Dragonheir может войти в число самых красивых игр в категории фэнтезийных ролевых игр. Технология Unity 3D и световые эффекты PBR (физический рендеринг) придают миру Адентии реализм.

Начало пути

Игровой процесс начинается с создания персонажа, пользователям предстоит выбрать не только внешние характеристики героя, но и его темперамент и способности. Генератор персонажей многообразен и дает почти неограниченное количество возможных комбинаций. Всего представлено четыре класса героев: солдат, вор, артист и мудрец. Каждый из классов обладает своими сильными и слабыми сторонами. Шесть категорий навыков помогут персонализировать героя: сила, интеллект, ловкость, харизма, мудрость и исследовательские навыки. Боевая система сочетает в себе шахматную стратегию, бои динамичны, но стратегическая составляющая страдает, как следствие — более медленная пошаговая боевая система. К уровням стратегии в бою добавляются уникальные ландшафты, которые определенные персонажи могут использовать в качестве преимущества. Класс, сильные стороны и прогресс персонажа также влияют на успех в бою. Dragonheir предлагает ветвящийся сюжет и много случайных событий.

Скриншот из игры Dragonheir: Silent Gods Фото: SGRA Studio

Игроки смогут собрать коллекцию более чем из 200 героев с миллионами вариантов билдов. Игроки могут участвовать в кооперативном PvE-режиме и объединяться с другими искателями приключений для борьбы с опасными противниками. «Нашей целью в Dragonheir: Silent Gods всегда было создание доступной кросс-платформенной игры, которая понравится как заядлым энтузиастам фэнтези, так и новой аудитории, желающей отправиться в свой первый квест. Жанр фэнтези стремительно развивается за последние несколько лет, и мы рады воплотить в жизнь совершенно новый опыт и вселенную для игроков по всему миру», — заявил представитель SGRA Studio.

Игровой процесс

Каждая вселенная наполнена уникальными неигровыми героями, все без исключения со своей персональной историей. В новых мирах пользователям открываются дополнительные квесты. Процесс прохождения сопровождается поиском артефактов и предметов, предоставляющих пользователям возможность получения бонусных очков и других привилегий. На карте есть различные сундуки с сокровищами, которые можно получить только после выполнения определенных условий или расшифровки кодов. Ежедневная авторизация в игре даст пользователям увеличивающуюся регулярно награду.

Скриншот из игры Dragonheir: Silent Gods Фото: SGRA Studio

Проведение индивидуальных турниров запланировано на каждую неделю. Очки зарабатываются за выполнение различных квестов и испытаний, а каждую неделю игрокам будут предоставлять различные награды в зависимости от заработанных очков и рейтинга в таблице лидеров.

Системные требования

Тайтл поддерживает субтитры и интерфейс на русском и других языках, озвучка ограничена английским и китайским языками. Для установки Dragonheir на портативный компьютер потребуется не менее 15 Гб места на диске, а также:

— ОС 64bits Windows 8.1;

— процессор Intel Core i3;

— оперативная память 8 Гб ОЗУ;

— видеокарта NV GeForce 8600 GT или ATI Radeon HD2600XT;

— DirectX версии 11.

Помимо PC установка тайтла доступна на мобильных устройствах Android, iOS.

Коллаборация

Международный издатель и разработчик Nuverse и SGRA Studio весной этого года объявили о сотрудничестве с Wizards of the Coast, подразделением которого в этом году добавит персонажей Dungeons & Dragons в мультивселенскую ролевую игру Dragonheir: Silent Gods. Контент, выпущенный после запуска, будет появляться в виде сезонных обновлений, которые расширят мультивселенную новыми локациями для исследования, врагами, которых нужно уничтожить, и другими известными персонажами из истории Dungeons & Dragons. Чтобы победить своих противников, игроки должны вести стратегический бой, объединяя сильные стороны и синергию группы искателей приключений, чтобы обрушить мощную и беспощадную магию на монстров всех видов и размеров.

Скриншот из игры Dragonheir: Silent Gods Фото: SGRA Studio

В рамках лицензионного сотрудничества с Wizards of the Coast популярные персонажи из лора Dungeons & Dragons появятся в мультивселенной в Dragonheir: Silent Gods. В их числе — Эртту, грозный демон, который упивается хаосом и разрушением, он сеет раздор и беспорядок среди жителей Адентии. Чтобы бросить вызов его демоническому правлению, пользователи должны заручиться помощью Дриззта До'Урдена, рейнджера-дроу и легендарного героя Севера, известного своей борьбой с темными силами. «Мы очень рады сотрудничеству с Wizards of the Coast и благодарны возможности интегрировать в нашу игру знаковых персонажей Dungeons & Dragons», — рассказал ведущий разработчик SGRA Studio Саги.