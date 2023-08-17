До 54,8 млн рублей направят на строительство водопроводов в Татарстане
В Татарстане объявлены торги на выполнение работ по строительству и реконструкции сетей водоснабжения. Максимальная стоимость контрактов составляет 54,8 млн рублей.
В качестве заказчика работ выступает ГБУ «Современные энергосберегающие технологии и инженерные коммуникации». В поселке Рыбная Слобода потребуется возвести водопровод длиной 1 км. Также нужно установить резервуары для хранения питьевой воды и построить насосную станцию и станцию водоподготовки. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».
В микрорайоне Урсала Альметьевского района будет проведен четвертый этап строительства распределительных сетей водоснабжения. Потребуется возвести 1987 м сетей и обеспечить электроснабжение насосной станции. На эти цели направят до 15 млн рублей.
В Казани водопровод будет построен от проспекта Победы до улицы Центральной в поселке Салмачи. В селе Старое Курмашево в Актанышском районе реконструируют 2159 м сетей водоснабжения за 6 млн рублей. В селе Мингерь Сабинского района построят 1480 м сетей водоснабжения.
Подрядчик будет определен 6 сентября. Завершить работы необходимо к 30 ноября.