Политолог допустил фальсификацию выборов в Эквадоре в пользу сторонника США

Выборы в Эквадоре, которые пройдут 20 августа, могут быть сфальсифицированы в пользу сторонника США. Об этом 17 августа «Известиям» заявил гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

По мнению эксперта, «честным» претендентом на победу является эквадорский левоцентристский политик, сторонница экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа Луиса Гонсалес.

«Она действительно очень популярный политик, у нее более 30% голосов электората, и я думаю, что она должна выиграть. Она является кандидатом от реальной оппозиции. Она не ручной кандидат. Она — сторонница Корреа, а он известен как большой противник того, чтобы США правили в Эквадоре. Собственно, за это Корреа и подвергся многочисленным репрессиям. Если говорить про прогнозы, Гонсалес в три раза опережает ближайшего последователя от правых», — сказал Лидовской.

При этом, как отметил эксперт, среди кандидатов есть политик, на которого ставят Соединенные Штаты Америки, — это Отто Сонненольснер.

«Если же говорить о других кандидатах, которые, так скажем, более близки к нынешнему президенту Гильермо Лассо, соответственно, более близки к американской власти, то Сонненольснер является тем человеком, на которого ставит Вашингтон. Он не поддерживает любого рода левые политические реформы, он поддерживает дружбу с США», — сказал собеседник «Известий».

Убийство кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио сыграло свою роль, считает Лидовской. Сам по себе Вильявисенсио имел мало шансов на победу, но его убийство позволило ввести в стране чрезвычайное положение, которое может поспособствовать фальсификации выборов.

«Вильявисенсио не был каким-то большим претендентом, потому что у него было около 7%. Но, конечно, его убийство решило свою политическую задачу, потому что сейчас как раз сторонники правых раскручивают ненависть к Рафаэлю Корреа и, соответственно, к Луисе Гонсалес. Я думаю, что убийство Вильявисенсио использовалось для того, чтобы в том числе ввести чрезвычайное положение, а это дает в руки Лассо козыри для того, чтобы как-то оказать административное давление на проведение выборов», — сказал эксперт.

Лидовской допустил, что выборы могут быть сфальсифицированы в пользу кандидата, выступающего за дружбу с США, Сонненольснера.

«Не может он выиграть честным путем. Окончание власти Лассо и приход к власти людей Корреа — это означает возвращение Эквадора на путь независимости. И, соответственно, нефтяные деньги останутся в Эквадоре, не будут уходить в США в качестве прибыли, как это происходит сейчас при правых. Плюс ко всему Гонсалес будет бороться с наркокартелями, наркобандами, которые сейчас, по сути, управляют всеми сферами в Эквадоре. Если выиграет Гонсалес, то власть американцев закончится. Если судить по предпочтениям в народе, это, безусловно, случится», — заключил Лидовской.

Об убийстве кандидата в президенты Эквадора Вильявисенсио стало известно 9 августа. Политик был убит тремя выстрелами в голову на митинге в городе Кито. Действующий президент Лассо подтвердил факт смерти и сообщил об экстренном заседании кабинета безопасности, в стране было введено чрезвычайное положение.

Полиция задержала нескольких подозреваемых в покушении, один из них скончался от ран, полученных в перестрелке при аресте.

Затем, 15 августа, сообщалось об убийстве лидера политического движения «Гражданская революция» Педро Брионеса. Луиса Гонсалес тогда заявила, что за произошедшее население Эквадора должно быть обязано «всеобщему попустительству неумелого правительства и государству, которое было захвачено мафией».