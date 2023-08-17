В США сообщили о спешной передислокации ВСУ важного вооружения из-за атак

Украинские военачальники из-за ударов российских войск по объектам расположения Воздушных сил Украины, которые использовались для запуска ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow и Scalp, решили оперативно передислоцировать критически важное вооружение и квалифицированный персонал. Об этом 17 августа говорится в статье Financial Times (FT).

Как отмечают журналисты, украинская сторона и ее союзники уверены, что Россия своими ударами по объектам на западе Украине хочет разрушить украинские взлетно-посадочные полосы и парк бомбардировщиков. А это в первую очередь те места, откуда запускались ракеты Storm Shadow и Scalp, отмечает «Газета.Ru».

Также указано, что украинские пилоты сейчас постоянно курсируют между десятками авиабаз и аэропортами коммерческого назначения.

Париж принял решение передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия SCALP 11 июля. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, страна придерживается доктрины, направленной на то, чтобы позволить Украине защищать свою территорию.

7 августа военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что дальнобойные ракеты SCALP, которые Франция передала Украине, идентичны британским снарядам Storm Shadow. Он отметил, что оба вида ракет создавались на совместном англо-французском предприятии и отличаются только шильдиками на разных языках.

16 августа офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) никогда не смогут победить российскую армию на поле боя, поэтому, чтобы не потерять остатки территорий, Киеву нужно заморозить конфликт. Он напомнил, что ВСУ в ходе своего так называемого контрнаступления несут огромные потери и им не поможет никакая техника, которую Запад поставляет Киеву, как и обучение украинских военных западными инструкторами.

Западные страны продолжают усиливать финансовую и военную помощь Киеву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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