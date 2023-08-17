Выход судов в Баренцево море ограничили в Мурманской области

Ограничение на выход маломерных судов ввели в Печенгском округе Мурманской области. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на МЧС региона.

Режим повышенной готовности будет действовать с утра 17 августа до утра 21 августа. Ограничение введено на территории Печенги и Лиинахамари в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В местах, где рыбаки обычно выходят в море, организовано патрулирование администрацией Печенгского округа.

Ранее МЧС предупредило о сильной жаре жителей Рязанской области. В ближайшие три дня температура будет подниматься до +32 градусов.