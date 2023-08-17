Трехдневную жару спрогнозировали в Рязанской области

Синоптики прогнозируют жару в Рязанской области в ближайшие три дня. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на МЧС региона.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха будет повышаться до +30…+32 градусов. В таких условиях местных жителей просят быть осторожными, внимательно относиться к состоянию здоровья и соблюдать правила пожарной безопасности, пишет 62INFO.ru.

Ранее опасную жару спрогнозировали в Москве. Температура воздуха будет подниматься до +31 градуса. Такие условия сохранятся до пятницы, 18 августа.