Украинский беспилотник уничтожили над Белгородской областью

Украинский беспилотник обнаружили и уничтожили в небе над Белгородской областью, сообщили 17 августа в Минобороны РФ. Пострадавших и разрушений нет.

«Сегодня около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили журналистам в ведомстве.

Ранее, 16 августа, в Минобороны сообщили, что система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Калужской областью. Отмечалось, что разрушений и пострадавших не было.

В тот же день российские военные сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крыму. В оборонном ведомстве уточнили, что попытка атаки была предпринята около 11 часов.

Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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