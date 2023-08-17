Врезавшегося в дерево в Москве пьяного водителя Ford Mustang задержали

Полиция задержала водителя Ford Mustang, который накануне врезался в дерево на юго-востоке Москвы и сбежал с места аварии. Об этом в четверг, 17 августа, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции (ГАИ).

«Предполагаемый виновник, не вызвав на место происшествия медицинских работников и полицейских, скрылся. <...> В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность водителя была установлена, он задержан», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Также уточняется, что по результатам освидетельствования у водителя установлено алкогольное опьянение.

Отмечается, что в отношении мужчины составлены административные материалы по ст. 12.27, ч. 2, 12.33, 12.37, ч. 2 КоАП РФ, а также вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.27, ч. 3 КоАП РФ.

Днем ранее сообщалось, что кабриолет Ford Mustang GT врезался в дерево в районе Подольской улицы в Марьино. В результате аварии пострадала 43-летняя пассажирка автомобиля, ее госпитализировали. При этом водитель скрылся с места происшествия. В распоряжении «Известий» появились кадры с места аварии, на которых видно, что автомобиль получил сильные повреждения. Машина оказалась между деревом и дорожным знаком.

Позднее источник «Известий» рассказал, что владельцем иномарки оказался бывший баскетболист и победитель шоу телеканала «Пятница» «Экс на пляже» Борис Спрыгин.