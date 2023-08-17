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Экс-главу ведомства по охране конституции ФРГ подозревают по делу о госперевороте

Bild: экс-начальника федерального ведомства по охране конституции ФРГ заподозрили по делу о госперевороте
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Фото: Global Look Press/Jacob Schröter via www.imago-ima
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Бывший глава федерального ведомства по охране конституции Германии (BfV), член партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Ханс-Георг Маассен находится под следствием в связи с предполагаемым заговором с целью ареста и казни нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщила немецкая газета Bild 16 августа.

«Бывший председатель федерального управления по защите конституции и политик ХДС Ханс-Георг Маассен попал под пристальное внимание своего прежнего руководства», — передает издание.

Указывается на то, что ранее стало известно о запросе BfV данных о Маассене у федерального управления уголовной полиции (BKA).

«Я слышал о запросе данных в BKA. <…> Я был возмущен и запросил информацию о том, какие данные обо мне хранят мои бывшие сотрудники», — сказал Маассен изданию.

В материале отмечается, что политик ХДС мог заинтересовать BfV телефонным звонком человеку, который был свидетелем в расследовании дела о попытке госпереворота, целью которого было передать власть принцу Генриху XIII.

Маассен был главой BfV с 2012 года по ноябрь 2018-го, прежде чем ушел в отставку после различных неоднозначных заявлений, отмечает газета.

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7 декабря 2022 года в Германии прошла одна из крупнейших для страны операций по предотвращению государственного переворота. Как сообщалось, правые экстремисты планировали штурм бундестага с целью государственного переворота. Отмечалось, что заговорщики также планировали убийство Шольца.

Уточнялось, что 3 тыс. полицейских обыскали более 130 домов и квартир по всей стране. Десятки человек были задержаны.

По данным СМИ ФРГ, многие из задержанных прошли службу в бундесвере. Всего в заговоре подозревают более 50 человек. Подозреваемые вербовали в свои ряды сторонников, прежде всего в Вооруженных силах ФРГ и полиции.

Сообщалось, что планировавшие устроить госпереворот рассчитывали передать власть принцу Генриху XIII, члену немецкого аристократического рода Рейсс. Представители аристократического дома Рейсс, в свою очередь, осудили причастность Генриха XIII к попытке госпереворота и назвали его «сбитым с толку человеком, попавшим под влияние теории заговора».

Тогда депутат бундестага и представитель фракции «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт в беседе с «Известиями» выразил мнение, что ситуация с планируемым госпереворотом в Германии была придумана для того, чтобы отвлечь население от насущных проблем. По его словам, «на наших глазах стряпается медийная провокация».

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